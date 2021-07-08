影／上廁所閒聊得知「同病相憐」 2同事互捐腎臟給對方老公

美國一家兒童保健中心IT部門同事溫布實（Tia Wimbush）和埃麗絲（Susan Ellis）在共事10年大部分的時間都是點頭之交，她們從沒料到彼此有一天會成為丈夫的救命恩人。

美國有線電視新聞網CNN報導，2人2019年變熟後開始會分享生活中的大小事。去年2人在廁所閒聊時說到雙方丈夫都患有腎臟疾病，急需捐贈的腎臟，還發現2人血型剛好跟對方丈夫的血型相容。

報導指出溫布實的丈夫羅德尼（Rodney）本業為教師，他2019年確診為腎功能衰竭和慢性腎病。埃麗絲的丈夫蘭斯（Lance Ellis）2010年被診斷出患有腎臟病，2017年接受母親的腎臟移植後以為病情會逐漸好轉，但2019年卻再次出現腎功能衰竭及腎臟併發症，且湊巧是在羅德尼被診斷出腎衰竭幾天後。

羅德尼和蘭斯去年都列入等待腎臟移植名單。根據美國腎臟基金會統計平均等待時間至少為5年，但並非所有患者都能活那麼久。

溫布實和埃麗絲發現自己血型跟對方丈夫血型相容後，決定接受進一步的血型和抗體測試，最後證實完全相容。

今年3月這2對夫妻在醫院接受了手術。溫布實移植腎臟給蘭斯，埃麗絲移植腎臟給羅德尼，4個手術都很順利。

2對夫妻自從換腎後感情更親密。溫布實認為他們的情誼超越了友誼，「是一家人了。」

2名女性5月重返工作崗位，受到同事熱烈歡迎，還有很多人流下感動的淚水。她們希望通過自身的故事鼓勵人們成為捐贈者，或至少對其他人付出善意。溫布實透露自己對人性抱持希望：「你能成為別人的希望，你也能向別人展示人性真實的涵義。」