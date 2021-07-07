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一定要請假時怎麼辦？ 日本網友創意推出「裝死重傷T恤」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友創意製作好幾款「裝死重傷T恤」。圖擷自 Sharpen的Twitter
網友創意製作好幾款「裝死重傷T恤」。圖擷自 Sharpen的Twitter

在新冠疫情之下，台灣三級警戒延長至7月12日，如順利解封之後，原本居家上班的人也將回到公司，勢必少了一些在家工作的福利。重返工作場所如需調適，想再多請個幾天假待在家該怎麼向主管開口，也令人困擾不已。近日推特上就有日本網友分享自己設計的創意小物「裝死重傷T恤」，目的就是為了穿去公司，讓主管知道自己不請假不行的有趣衣服。

有些公司請假需要有相關證明，可能是就診單或是其他依據，但如果今天非常想請假卻又沒有證明怎麼辦？日本網友@shakuzen_not就在推特上設計出穿在身上的「證據」，讓主管一眼就看見自己的傷痛與怨氣，無法不准假。

照片中有一系列上面印著各種傷痕的白色T恤，這些輕重不一的傷痕包含吐血、重傷、刀傷、槍傷甚至連爪擊跟咬傷都有，隨著傷口滲出、噴濺的血跡也全都放到衣服上，創意發表之後沒幾天就獲得不少網友注意，許多人都表示也想買一套裝死重傷T恤，即便主管仍然不准假，也算是一種無聲的抗議。

雖然推主這一系列的創作並沒有真的在販售，只是想讓大家看看有趣的創意設計，但想必如真的推出，一定會造成不小的轟動！尤其上面印滿大量血漬，即便穿著走在路上，也會為自己帶來不少回頭率。

文創 日本 推特

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