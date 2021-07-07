士兵偷同事金融卡買Xbox電玩點數 被踢出軍隊

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名27歲陸軍士兵畢拉姆（Pte Lewis Billam）日前偷同事的金融卡購買電玩點數，最後遭軍隊開除。

畢拉姆用贓款買了價值216英鎊（約合新台幣8397元）的虛擬貨幣，投注在Xbox的FIFA足球電玩遊戲。這些點數能讓玩家自組足球隊，還能挑選最適合每個位置的球員。

畢拉姆去年3月在一次聚會裡偷了同事的金融卡，除了買點數還在當地車庫購買價值16英鎊（約合新台幣622元）的物品。後來警方核對參加聚會所有人點數刷卡紀錄，發現畢拉姆的遊戲帳號用同事的卡購買3次點數。

畢拉姆在此偷竊事件前還曾「借用」另一位同事的信用卡在超市買了價值227英鎊（約合新台幣8825元）的商品。

法庭獲悉畢拉姆因為酗酒導致經濟困窘。軍法官表示軍隊不會再讓畢拉姆繼續留任，因為「從同事那裡偷東西的士兵破壞軍中同儕間的尊重和情誼。」

畢拉姆除了被踢出軍隊外，還得全額償還兩位同事的錢，並須進行12個月社區服務以及30天（酗酒者的）康復活動。