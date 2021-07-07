快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

士兵偷同事金融卡買Xbox電玩點數 被踢出軍隊

聯合新聞網 / 綜合報導
士兵偷同事金融卡買電玩點數。圖／取自dailymail
士兵偷同事金融卡買電玩點數。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名27歲陸軍士兵畢拉姆（Pte Lewis Billam）日前偷同事的金融卡購買電玩點數，最後遭軍隊開除。

畢拉姆用贓款買了價值216英鎊（約合新台幣8397元）的虛擬貨幣，投注在Xbox的FIFA足球電玩遊戲。這些點數能讓玩家自組足球隊，還能挑選最適合每個位置的球員。

畢拉姆去年3月在一次聚會裡偷了同事的金融卡，除了買點數還在當地車庫購買價值16英鎊（約合新台幣622元）的物品。後來警方核對參加聚會所有人點數刷卡紀錄，發現畢拉姆的遊戲帳號用同事的卡購買3次點數。

畢拉姆在此偷竊事件前還曾「借用」另一位同事的信用卡在超市買了價值227英鎊（約合新台幣8825元）的商品。

法庭獲悉畢拉姆因為酗酒導致經濟困窘。軍法官表示軍隊不會再讓畢拉姆繼續留任，因為「從同事那裡偷東西的士兵破壞軍中同儕間的尊重和情誼。」

畢拉姆除了被踢出軍隊外，還得全額償還兩位同事的錢，並須進行12個月社區服務以及30天（酗酒者的）康復活動。

偷竊 贓款 虛擬貨幣 英國 陸軍

延伸閱讀

美軍搞烏龍！軍事演練竟誤闖保加利亞私人工廠 老闆怒提告

不小心成為破案關鍵人！黑幫份子誤推軟體 助警逮捕220名嫌犯

前警官被控持毒吸毒 辭職後索性下海和前女友拍謎片

記者誤打誤撞破案了！ 拍攝偷狗案竟當場抓到竊賊

相關新聞

士兵偷同事金融卡買Xbox電玩點數 被踢出軍隊

英國一名27歲陸軍士兵日前偷同事的金融卡購買電玩點數，最後遭軍隊開除。

辣妹在家穿內衣褲被看光！ 鄰居寫神秘小紙條「求做這事」

待在家卻被看光光，是誰的責任比較大？英國一名26歲女子亞歷山大·泰勒 （Alexandria Taylor）近日收到鄰居的抗議紙條，指出她在家穿內衣褲趴趴走，全程被自己的女兒目睹，並勸泰勒要關上家中的百葉窗...

上廁所突感生殖器被「咬」了一下 馬桶驚見1.6公尺巨蟒

奧地利一名65歲男子於當地時間5日清晨在家中上廁所時，突然遭到一條1.6公尺長的蟒蛇咬傷，所幸只受到輕傷，沒有大礙。

女感冒就醫 從耳朵裡挖出深埋22年的管子

國外一名26歲女子喬丹（Jordan）在社群平台分享她日前感冒就醫，醫生竟從她耳朵裡挖出深埋22年的耳通氣管（GROMMET）。

女30年前從待扔「垃圾」中撿回畫稿 竟出自聞名世界插畫大師

一名英國女性日前參加當地骨董估價節目時，發現自己從待處理「垃圾」撿回的畫稿竟出自英國知名插畫大師之手。

澳洲鼠爆日？農民總崩潰的「地鳴級鼠禍」浩劫

「一早起床，你的枕邊有老鼠、漱口杯有老鼠，甚至連水龍頭停水，都是因為水塔出水口裡塞滿了被淹死的老鼠...」澳洲東南部、土地富饒但近年深受極端氣候摧殘之苦的新南威爾斯州，目前正在爆發極為嚴重的「超級鼠患」，數千萬隻家鼠突然數量大爆發，並趁著夏秋的農忙之際大生特生、「殖民」整片東南農業區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。