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辣妹在家穿內衣褲被看光！ 鄰居寫神秘小紙條「求做這事」
待在家卻被看光光，是誰的責任比較大？英國一名26歲女子亞歷山大·泰勒 （Alexandria Taylor）近日收到鄰居的抗議紙條，指出她在家穿內衣褲趴趴走，全程被自己的女兒目睹，並勸泰勒要關上家中的百葉窗，不想再看到她的光屁屁，讓泰勒超傻眼。
根據《太陽報》報導，一名住在英國埃塞克斯郡（essex）的女子泰勒，近來和鄰居發生一起糾紛，原因疑似是她在家裡脫光光，只穿了內衣褲走動，恰恰好被鄰居的女兒透過窗戶目睹，鄰居得知後，不知道如何向小孩解釋，只好寫一張紙條勸告泰勒，「如果妳想在家裡脫光光走動時，希望妳至少要拉下百葉窗，我的小孩不想看到妳的光屁股，非常感謝您！」
泰勒表示，她是在汽車的擋風玻璃發現這張紙條，當下真的有被偷窺冒犯的感覺，也知道這張紙條是哪個鄰居寫的，但她想忍下來，不想和鄰居發生衝突。
雖然這樣說，但泰勒忍不住向朋友抱怨，自己在家只穿內褲被看光光，真的是自己的問題嗎？朋友則說，「那是妳的房子，不是他們的，這是妳的私領域，而不是他們偷窺的區域」、「如果他們對你在家做的事情有意見，請他們閉上眼，而不是去偷窺並侵犯妳的隱私權」。
消息曝光後，許多網友紛紛歪樓表示，「不知道是不是爸爸一直看，老婆發現吃醋了」、「妳乾脆拍一張屁股，貼在他們的門上」、「我建議妳跟鄰居說，不要再讓她的女兒通過窗戶窺探妳的隱私了」。
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