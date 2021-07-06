快訊

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辣妹在家穿內衣褲被看光！ 鄰居寫神秘小紙條「求做這事」

聯合新聞網 / 綜合報導
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。圖／pexels
有英國女子在家只穿內衣褲，結果被鄰居小孩透過窗戶看到。情境示意圖。圖／pexels

待在家卻被看光光，是誰的責任比較大？英國一名26歲女子亞歷山大·泰勒 （Alexandria Taylor）近日收到鄰居的抗議紙條，指出她在家穿內衣褲趴趴走，全程被自己的女兒目睹，並勸泰勒要關上家中的百葉窗，不想再看到她的光屁屁，讓泰勒超傻眼。

根據《太陽報》報導，一名住在英國埃塞克斯郡（essex）的女子泰勒，近來和鄰居發生一起糾紛，原因疑似是她在家裡脫光光，只穿了內衣褲走動，恰恰好被鄰居的女兒透過窗戶目睹，鄰居得知後，不知道如何向小孩解釋，只好寫一張紙條勸告泰勒，「如果妳想在家裡脫光光走動時，希望妳至少要拉下百葉窗，我的小孩不想看到妳的光屁股，非常感謝您！」

鄰居指出，自己女兒看到泰勒只穿內衣褲走動，希望她拉下家裡百葉窗。圖翻攝自英國《太陽報》
鄰居指出，自己女兒看到泰勒只穿內衣褲走動，希望她拉下家裡百葉窗。圖翻攝自英國《太陽報》

泰勒表示，她是在汽車的擋風玻璃發現這張紙條，當下真的有被偷窺冒犯的感覺，也知道這張紙條是哪個鄰居寫的，但她想忍下來，不想和鄰居發生衝突。

雖然這樣說，但泰勒忍不住向朋友抱怨，自己在家只穿內褲被看光光，真的是自己的問題嗎？朋友則說，「那是妳的房子，不是他們的，這是妳的私領域，而不是他們偷窺的區域」、「如果他們對你在家做的事情有意見，請他們閉上眼，而不是去偷窺並侵犯妳的隱私權」。

消息曝光後，許多網友紛紛歪樓表示，「不知道是不是爸爸一直看，老婆發現吃醋了」、「妳乾脆拍一張屁股，貼在他們的門上」、「我建議妳跟鄰居說，不要再讓她的女兒通過窗戶窺探妳的隱私了」。

隱私權 英國

延伸閱讀

辣妹在酒吧被騷擾 調酒師遞出「救命紙條」神救援

相關新聞

辣妹在家穿內衣褲被看光！ 鄰居寫神秘小紙條「求做這事」

待在家卻被看光光，是誰的責任比較大？英國一名26歲女子亞歷山大·泰勒 （Alexandria Taylor）近日收到鄰居的抗議紙條，指出她在家穿內衣褲趴趴走，全程被自己的女兒目睹，並勸泰勒要關上家中的百葉窗...

上廁所突感生殖器被「咬」了一下 馬桶驚見1.6公尺巨蟒

奧地利一名65歲男子於當地時間5日清晨在家中上廁所時，突然遭到一條1.6公尺長的蟒蛇咬傷，所幸只受到輕傷，沒有大礙。

女感冒就醫 從耳朵裡挖出深埋22年的管子

國外一名26歲女子喬丹（Jordan）在社群平台分享她日前感冒就醫，醫生竟從她耳朵裡挖出深埋22年的耳通氣管（GROMMET）。

女30年前從待扔「垃圾」中撿回畫稿 竟出自聞名世界插畫大師

一名英國女性日前參加當地骨董估價節目時，發現自己從待處理「垃圾」撿回的畫稿竟出自英國知名插畫大師之手。

澳洲鼠爆日？農民總崩潰的「地鳴級鼠禍」浩劫

「一早起床，你的枕邊有老鼠、漱口杯有老鼠，甚至連水龍頭停水，都是因為水塔出水口裡塞滿了被淹死的老鼠...」澳洲東南部、土地富饒但近年深受極端氣候摧殘之苦的新南威爾斯州，目前正在爆發極為嚴重的「超級鼠患」，數千萬隻家鼠突然數量大爆發，並趁著夏秋的農忙之際大生特生、「殖民」整片東南農業區。

史上年紀最小發行《四季》錄音 華裔音樂神童李映衡

韋瓦第協奏曲集「和聲與創意的實驗」系列中的《四季》小提琴協奏曲，是古典音樂中的經典名曲，當然，錄製過這套曲目的音樂家也不計可數，如今即將再添一版本，特別的是，這將會是歷史上演出者年紀最小的版本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。