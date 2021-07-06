女感冒就醫 從耳朵裡挖出深埋22年的管子

大陸社交媒體濾鏡盛行，但別忘了日本人也是修圖方面的專家！有日本「最強咖啡店女僕」之稱的網紅岩瀨唯奈經常在Twitter等社交媒體分享美照，不過她早年上傳的1段吃飯影片常被拿來翻炒...

2021-07-03 20:22