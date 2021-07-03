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日本「最強咖啡店女僕」被質疑修很大！無濾鏡影片曝光掀熱議

香港01 / 記者李納德／報導
日本網紅岩瀨唯奈號稱「最強咖啡店女僕」，但有網友質疑她修圖修太多。圖／取自Twitter@yuina_2780
日本網紅岩瀨唯奈號稱「最強咖啡店女僕」，但有網友質疑她修圖修太多。圖／取自Twitter@yuina_2780

大陸社交媒體濾鏡盛行，但別忘了日本人也是修圖方面的專家！有日本「最強咖啡店女僕」之稱的網紅岩瀨唯奈經常在Twitter等社交媒體分享美照，不過她早年上傳的1段吃飯影片常被拿來翻炒，事關影片中的筷子有扭曲現象，惹來修圖及用濾鏡過度的質疑。最近她在TikTok上傳影片，大玩加工前後對比影片，似是在「證明自己」樣子本質不俗。雖然未加工的畫面只有約1秒，但許多粉絲都大讚她一樣可愛。

岩瀨唯奈是日本人氣女僕，其Twitter擁有逾14萬粉絲，但不時有網友質疑她修圖過度，其中她在2019年底上傳的吃飯影片更被當成重要「證據」，因為有眼利網友發現她的筷子出現扭曲，變得像樹枝一樣，認為是她修圖過度或濾鏡開太大所致，「嘴巴周圍扭曲了」、「可愛到扭曲空間」，片段不時被拿出來翻炒，更有「善心」網友幫她「修直」筷子。

岩瀨唯奈在2019年拍的吃飯影片，有不少網友發現她的筷子扭曲，質疑是濾鏡開太大。圖／取自Twitter@yuina_2780影片截圖
岩瀨唯奈在2019年拍的吃飯影片，有不少網友發現她的筷子扭曲，質疑是濾鏡開太大。圖／取自Twitter@yuina_2780影片截圖

岩瀨唯奈近期亦開始經營TikTok帳戶，日前她就上傳1段加工前後影片，左邊是加工版、右邊是未加工版，影片中她穿上性感的女僕裝，邊唱歌邊搖動身體，手上拿著遊戲機手把，這類影片其實可讓網友看到無濾鏡下網紅的「真身」並加以對比，但岩瀨這段13秒影片相當考眼力，她前後曾兩次探頭移向無加工的一邊，合計時間約1秒，其實較難清楚看到無加工的樣子。雖然如此，粉絲們仍然大讚岩瀨「沒有加工都是可愛到犯規」、「未加工太可愛了」，足證她的人氣。

事實上，岩瀨唯奈平日上傳的照片都修得頗重手，尤其是一些公開活動，她自己上傳的照片和網友拍的版本差距不小。

岩瀨曾經以女僕Café店員身份接受日媒採訪，事關秋葉原商戶因疫情大受打擊，大型活動無法舉辦、旅客歸零情況下，有當地傳媒指多間女僕咖啡店因此倒閉，但同時卻興起一些主題女僕咖啡店，令當地舊商戶擔心宅男聖地快變成夜生活聖地，部分更被指打著咖啡店名號，實質是夜店，甚至有「特殊服務」。當時岩瀨唯奈在任職的主題咖啡店受訪，她稱現時很多咖啡店實際更像酒吧，和顧客相處的模式也大變，以往客人最多說1句「蛋包飯」點餐，很少互動，現在店舖的賣點是要說「主人，歡迎回來」這種感覺，承認快比歌舞伎町更像歌舞伎町。

岩瀨唯奈大玩TikTok加工前後影片，她移到未加工一邊前後2次大約1秒，粉絲大讚她一樣可愛。圖／影片截圖
岩瀨唯奈大玩TikTok加工前後影片，她移到未加工一邊前後2次大約1秒，粉絲大讚她一樣可愛。圖／影片截圖

岩瀨唯奈出席活動後在Twitter分享美照。圖／取自Twitter@yuina_2780
岩瀨唯奈出席活動後在Twitter分享美照。圖／取自Twitter@yuina_2780
日本網紅岩瀨唯奈的女僕打扮備受粉絲歡迎。圖／取自Twitter@yuina_2780
日本網紅岩瀨唯奈的女僕打扮備受粉絲歡迎。圖／取自Twitter@yuina_2780

@yuina_2780

ちなみにNetflix観る以外でコントローラーほぼ使ってない。##顔半分だけ加工 ##おすすめ ##コンカフェ嬢 ##歌舞伎町 ##コンカフェ

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文章授權轉載自《香港01》

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