帥哥網紅遭蜂螫 薄唇3小時腫成大香腸 拍片曬慘況粉絲暴增

被黃蜂叮一口，除了劇痛難耐外，有人更會因體質問題出現嚴重腫脹！美國一名帥哥網紅日前出門時被黃蜂螫中嘴唇，他第一時間想到的竟是立即拍片，並把片段分享至Tiktok（抖音國際版），全程記錄其嘴唇隨時間發脹的恐怖過程，可見他由最初被螫傷數分鐘後的微微紅腫，半小時後上唇已腫脹得如「大香腸」一樣，情況非常嚇人！該段影片在短短3日已獲得逾1800萬次觀看，成功吸引許多網民「圍觀」其嘴唇的驚人變化，而隨後3天他上載了逾30段短片，火速令他成為Tiktok的熱門用戶，他成功把這宗「慘事」變成自己事業上的「喜事」。

現年19歲、居於美國德州的網紅加薩（Jordy Garza）是Tiktok的活躍用戶，閒時最愛分享其跳舞及對嘴影片。6月28日早上8點半，加薩拍片透露自己剛出門便遭黃蜂螫傷，當時可見他被叮咬的上唇還只是輕微紅腫，看上去不太嚴重。約10分鐘後，上唇開始發脹，上唇末端脹起如1個小肉球；半小時後，整片上唇已十分腫脹，看上去猶如香腸，但他還開玩笑說：「還能用Face ID（臉部辨識）」、「為什麼這隻黃蜂一定要叮我的嘴唇？為什麼不叮我的屁股？」

幸好一個多小時後，加薩更新狀況，透露上唇已經不再發脹；約11點半，即被叮後3小時，加薩指上唇已停止發大，讓他安心下來。不過即使上唇突然變成一條惱人的「香腸」，依然無阻加薩繼續拍片上載到Tiktok，在短短3天內，他拍了逾30條影片，不斷對鏡頭自拍兼載歌載舞，其中更拍片惡搞，問黃蜂為什麼要叮他，讓人忍俊不禁。

被叮後3小時，加薩表示上唇已停止脹大。圖／取自 Tiktok @jordy.tx

加薩的「香腸嘴」在事後3天後終於消腫，只見他躺在床上輕鬆「對嘴」唱歌，腫脹的上唇變回性感「薄唇」。這段被黃蜂螫傷的經歷，令加薩的Tiktok帳戶火速走紅，他笑言一覺醒來驚覺自己多了30萬粉絲，令他相當意外。

3日後加薩的「香腸嘴」終於消腫，只見他躺在床上輕鬆「對嘴」唱歌，腫脹的上唇變回性感「薄唇」。圖／取自 Tiktok @jordy.tx

根據香港醫療輔助隊的資料，如果被蜜蜂或黃蜂螫傷，或被其他昆蟲咬傷，傷口會痕癢、腫脹及疼痛，嚴重者或出現過敏性休克。

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文章授權轉載自《香港01》