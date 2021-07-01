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少年揮棒砸爛3千萬保時捷！路人驚嚇報案 結局神反轉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名路人目擊有青少年持金屬棍棒砸爛保時捷。圖翻攝自太陽報
一名路人目擊有青少年持金屬棍棒砸爛保時捷。圖翻攝自太陽報

對車主有什麼深仇大恨嗎？日前英國一名男子漢布魯克（Ryan Hambrook）目睹超誇張一幕，一名青少年拿棍棒猛烈砸爛路旁的保時捷，旁邊還有人「指揮」哪個地方要破壞得更徹底，嚇得漢布魯克連忙報警處理，沒想到警方聯絡過車主後，卻說這一切都是「合法的」。

根據英國《太陽報》報導，英國男子漢布魯克下班回家時，在街頭目擊一起破壞事件，他指出當時一名青少年拿著金屬棍棒，用50秒時間狂砸路邊的保時捷，先是破壞車門、後照鏡，接著是砸了引擎蓋好幾下，似乎和保時捷車主有什麼深仇大恨，而且旁邊還有一男一女在「指導」少年，哪裡可以砸得更加徹底。

據了解，這輛車是保時捷 Carrera GT，過去售價 330,000 英鎊（約新台幣1276萬元），但隨著2007年停產後， Carrera GT的售價已飆升至800,000 英鎊（約新台幣3094萬元）。

漢布魯克看到保時捷被破壞後，連忙將畫面拍下來當成「證據」報警，警方也於6月25日星期五接獲報案，不過，當警方連絡保時捷車主時，車主卻說是他拜託別人砸爛車子，警方指出，車主同意對方損毀車子，因此這起事件沒有存在任何違法行為。

當少年持棍棒破壞保時捷時，旁邊還有一男一女在指導。圖翻攝自太陽報
當少年持棍棒破壞保時捷時，旁邊還有一男一女在指導。圖翻攝自太陽報

據《太陽報》表示，有消息人士透露，這輛車被砸毀後就一直被遺棄在路邊，甚至爆料人說，指導少年破壞的男子就是保時捷車主，但消息沒獲得證實。

消息一出，許多英國網友仍是不敢置信，「哇，少年的每一擊都傷到我的靈魂！」、「太可怕了，如果那個人敢對我車這樣做，那根棍棒就會插在他的屁股上」、「當時路過的人一個都沒回頭看，大家是不是對這種行為都習慣了啊？」，甚至也有網友說保時捷車主是為了保險索賠，才有這種允許破壞的動作。

保時捷 英國

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