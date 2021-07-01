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少年大嘴能塞進棒球、可樂罐 口一張超過10公分打破金氏世界紀錄
美國明尼蘇達州的青少年強森（Isaac Johnson）日前以嘴巴張開時10.175公分的長度，成為金氏世界紀錄擁有「最大嘴巴」者。
金氏世界紀錄官網指出，強森的大嘴巴能放進棒球、汽水罐甚至大蘋果，而且都還有剩餘空間。
強森2017年看到當時德國的紀錄保持者施密特（Bernd Schmidt）8.8公分的紀錄後認為自己可以打破紀錄。他下定決心要成為下一個金氏世界紀錄的保持者最終成功達陣。
強森透露張大嘴不會痛，但如果長時間張嘴會很累。他在社群平台的影片已吸引超過8900萬次觀看人次，外出時還會被認出。
強森希望他的故事能鼓勵人們擁抱自己天賦，而不是讓其他人改變自己。
@guinnessworldrecords
Largest mouth gape (male): 10.175 cm / 4 in by Isaac Johnson 🇺🇸♬ Big Hall - DJ BAI
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