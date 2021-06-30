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日本3千年人骨死亡之謎解開！ 專家推斷為史上最早鯊魚受害者

香港01 / 張子傑
日本岡山縣1920年代挖掘出一具千年男性骸骨，但其死因一直成謎，直到近日英國牛津大學解開疑團，推斷該男子是史上已知的第一位鯊魚襲擊受害者。 示意圖／ingimage
日本岡山縣1920年代挖掘出一具千年男性骸骨，但其死因一直成謎，直到近日英國牛津大學解開疑團，推斷該男子是史上已知的第一位鯊魚襲擊受害者。 示意圖／ingimage

日本岡山縣在1920年代挖掘出一具千年男性骸骨，但其死因一直成謎。相隔一世紀後，英國牛津大學等學者終於解開疑團，推斷該名男子是史上已知的首名鯊魚襲擊受害者。

該具人骨在1920年代於岡山縣笠岡市的津雲貝塚內發現，估計是來自3000多年前繩文時代的成年男性。遺骸沒有右腳和左手，而且胸、腹及四肢有最少790個傷口。

日本共同社6月29日報導，英國牛津大學與美國佛羅里達大學、東京大學等合共7間大學的學者在《考古科學學報》（Journal of Archaeological Science）發表報告，指他們經過放射性碳定年法、3D模型及詳細分析，推斷該名男子可能在公元前1370至1010年間左右，在瀨戶內海捕漁時遭鯊魚襲擊喪生。

研究人員表示，該名男子身上出現深鋸齒傷口和鈍力骨折等被鯊魚襲擊的典型特徵，並指受害者可能沒有當場死亡。他們認為襲擊的鯊魚可能屬於虎鯊或大白鯊。

歷史學家指出，繩文時代的人主要都是以捕漁為生。而在這次發現之前，相傳史上最早的鯊魚襲擊人類事件是發生於公元1000年左右。

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文章授權轉載自《香港01》

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