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以「神秘三角洲」聞名的百慕達 為何每間房子屋頂都是白色？
如果有機會到訪以「神秘三角洲」聞名的百慕達，會發現每棟房子的屋頂都是白色，這樣的設計實際上是當地人民傳承數百年的生活智慧。
百慕達人口密度位居全球排名第9，屬於英國海外領地。雖然位於熱帶地區但缺乏像是河流或湖泊這類淡水來源，為了解決當地供水問題，17世紀出現了白色梯田形狀的屋頂以聚集雨水，
雨水一旦落到石灰岩屋頂，就會流到地下水庫中，作為島民的主要淡水來源。而堅實的屋頂足以抵禦颶風，還能保持房屋涼爽。
英國廣播公司BBC報導，屋頂使用石灰砂漿製成，上頭的白色塗料有助於反射紫外線及淨化雨水。
終生都住在百慕達的居民吉伯特（Guilden Gilbert）表示：「百慕達的屋頂代代相傳。我家的房子屋齡95年、隔壁鄰居房子已有200年歷史，都保留原來的屋頂。」
吉伯特說百慕達的孩子從小就被耳提面命要保護屋頂，並要留意水箱裡的水儲存量確保供水無虞，但是近年來旅遊業興盛讓他們開始思考必須尋找其他水源滿足需求。
百慕達目前除了利用屋頂集水，還使用海水淡化廠去除海水中的鹽分和礦物質以獲得淡水。
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