奇蹟！女嬰開口第1句話竟喊「救我」 成功扭轉命運網友驚呆

父母聽見寶寶開口說第1句話，都會感到十分欣喜，不過外國1名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是：「救我，媽媽（Help me Mum）。」令她和家人大感震驚，形容情景恐怖，惟沒想到因為這句話，真的救了女嬰一命。

外國TikTok用戶「@shawnaannie 」日前上傳1段影片，寫道「當你女兒第1句話就是懇求協助，很恐怖」。從影片可見，寶寶躺在她的大腿上，向着鏡頭睜開渾圓大眼，並發出1些牙牙語，又不時伸展小手小腳，但突然她努力地喊出第1句話「Help me，mum（救我，媽媽）」。

影片曝光後震驚網友，不足4日已吸引150萬人次觀看，也有逾3200人留言關注事件，不少人都表示好可怕，「寶寶是發生什麼事，怎麼會學到這種詞」，又指愈看愈心寒。

女嬰目前已經2歲，漸漸恢復健康。圖／翻攝自TikTok @shawnaannie影片

片主莎娜（Shawna）其後表示，女兒的舉動令她相當震驚，於是立即帶寶寶去看兒科醫生，沒料到醫生發現女嬰的心臟有問題，需將她送到心臟科治療，終透過心臟聽診發現有雜音，女嬰在不到1個月後就接受手術，終能保住性命。女嬰目前已經2歲，漸漸恢復健康。

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文章授權轉載自《香港01》