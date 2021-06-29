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來自西元3036年時空旅人預告未來慘況：自由、電力都將面臨浩劫

聯合新聞網 / 綜合報導
來自西元3036年的時空旅人預告未來慘況。圖／取自tiktok@0live_your_lie0
來自西元3036年的時空旅人預告未來慘況。圖／取自tiktok@0live_your_lie0

來自西元3036年的時空旅人在社群平台一系列影片預告未來場景，他警告人們：「此刻你們是最自由的，往後子子孫孫甚至嚐不到自由的滋味，所以好好享受吧！你們不知道自己過得多好。」

他指出西元3036年世界人口超過20億（目前是78億）。西元2052年12月人類將經歷一場「恐怖大停電」，全世界在接下來長達5年的時間會變得黑暗，網路、電力都沒了，截斷人們的連接，還會引起動盪跟騷亂，幾乎是「最糟糕的時期」，需要20年才能讓電力重新恢復，但世界還會是一片混亂。

而屆時動物園裡會是狗、貓、兔子和松鼠這些動物，獅子、老虎和大象這類較大的物種全都會消失。

時空旅人還透露，未來將有更多與「可再生能源」相關的工作，很大一部分因素跟「大停電」有關。但他警告這些工作都不是留給膽怯的人：「到時候會有一大片區域都拿來供應風力發動機、反射鏡、太陽能板使用，因此會產生為數不多、但風險最高的工作職缺。」

不過不少網友質疑時空旅人的真實性，網友Brett Sutton就說：「拍這麼多支跟未來有關的影片，不就得一直穿梭在現在跟未來，『時空旅人』該不會是從公園找來的吧！」網友Charles H也認為會相信這種「無稽之談」實在很不可思議。但網友Alejandra表示如果未來如旅人所言，現代人們應該要有所改變，還說：「這就是我不想生小孩的原因，不希望他們之後會遭遇這些苦果。」

停電 再生能源 動物園

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