快訊

打工族申請萬元補貼 不少人投保金額被刷下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／離島奇景！乘客下船不靠岸改搭「空中電梯」 網笑：大家都是貨物

聯合新聞網 / 綜合報導
日本大東島因為島嶼四周無法讓船隻靠岸，於是乘客必須裝在一個籠子內，靠吊車懸掛登陸。圖擷取自twitter
日本大東島因為島嶼四周無法讓船隻靠岸，於是乘客必須裝在一個籠子內，靠吊車懸掛登陸。圖擷取自twitter

世界上許多島嶼，有著與陸地城市截然不同的獨特環境，往往會孕育出獨特的生活方式。最近就有位日本網友在一座離島，發現了令人意想不到的上岸方式。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「JGXC4035370」最近分享一段影片，表示坐船到日本沖繩縣的離島「大東島」時，下船的方式竟然是將乘客聚集在一個類似電梯的籠子中，再以吊車送上岸。甚至一般的小客車、遊艇等等，也都是用吊車載運到陸地上。

航運業者表示，由於大東島四周不易靠岸，船最多只能在距離陸地4到6公尺處停泊，所以也很難用橋樑之類的方式讓乘客下船。大約在40到50年前，航運業者開始想到用懸吊的方式送客人上岸。影片中，載運乘客該籠子，是對應壞天氣用的密閉空間版，若是好天氣時，則會使用露天版的籠子。

網友們則紛紛回應「速度比想像中的快好多」、「在座的乘客都是貨物」、「有懼高症和幽閉恐懼的會嚇死吧」、「感覺好像未來科技會出現的空中電梯」、「這居然是島上日常」、「太恐怖了我絕對不敢搭」、「好想搭搭看又好害怕」、「看起來還滿好玩的」、「旅行必去的地方又增加了」、「這可以上世界奇妙物語了」。

就連遊艇、小客車等，也經常依賴用吊的方式上岸。圖擷取自twitter
就連遊艇、小客車等，也經常依賴用吊的方式上岸。圖擷取自twitter

沖繩

延伸閱讀

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客無視他在機上「立定跳遠」

眼前的兒子其實是叔父！ 他慘被阿公戴綠帽還偷生

葉門神秘洞穴存在數百萬年 在地人稱「地獄之井」深信底下藏惡魔

驚駭歷史！染病免從軍卻遭排擠 21歲青年帶槍屠殺全村33人

相關新聞

影／離島奇景！乘客下船不靠岸改搭「空中電梯」 網笑：大家都是貨物

世界上許多島嶼，有著與陸地城市截然不同的獨特環境，往往會孕育出獨特的生活方式。最近就有位日本網友在一座離島，發現了令人意想不到的上岸方式。

影／女嬰開口第一句話喊「救我，媽媽」 成功救自己一命

父母聽見寶寶開口說第一句話，都會感到十分欣喜，不過外國一名媽媽分享指，其女兒出世後說的第一句話竟是：「救我，媽媽（Help me Mum）。」令她和家人大感震驚，形容情景恐怖，惟沒想到因為這句話，真的救了女嬰一命。

祭司頭戴巨大「綠蔥」90度鞠躬祈福 日神社奇葩儀式笑翻網友

日本有著許多建築特殊、歷史淵遠的寺廟和神社，是日本時不可錯過的景點。若參訪時正值儀式期間，遊客便可一睹儀式的獨特風采。其中，有鹿神社(Aruka Shrine) 祈福儀式由祭司頭戴兩公尺長的「綠蔥」頭飾祈求平安，奇葩的造型吸引許多民眾前往參觀。

買房子花不到5元！國外小鎮推「返鄉計畫」網喊：太划算了

買房居然不到5元！位於歐洲巴爾幹半島的克羅埃西亞，其中一個小鎮為了挽回流失的人口，當地政府就把廢置的房屋，以每間1庫納的價格出售，換算新台幣不到5元，而且還不需支付裝修費用，消息一出一度在網上造成轟動，不少網友紛紛直呼「太划算了！」

女星打到假疫苗因一個疑點報警 揭發200多人受騙

印度媒體報導，當地女星查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）近日被邀請接種並推廣新冠疫苗，打完後因發現手機遲遲沒有收到政府發出的接種證明，心生懷疑於是報警。警方在接獲報案後，逮補一名男疑犯，經化驗相關注射液體并非疫苗。

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客無視他在機上「立定跳遠」

每當搭乘長途大眾交通工具時，最怕的就是碰上和行為脫序的乘客同座，嚴重打擾旅途安寧。最近日本媒體，就揭露了網友一則搭飛機所遇到的怪客行為，讓他相當困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。