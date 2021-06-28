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影／女嬰開口第一句話喊「救我，媽媽」 成功救自己一命

香港01 / 卡洛兒
外國一名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是「救我，媽媽（Help me Mum）」，令她和家人大感震驚，形容情景恐怖。圖／取自TikTok
外國一名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是「救我，媽媽（Help me Mum）」，令她和家人大感震驚，形容情景恐怖。圖／取自TikTok

父母聽見寶寶開口說第一句話，都會感到十分欣喜，不過外國一名媽媽分享指，其女兒出世後說的第一句話竟是：「救我，媽媽（Help me Mum）。」令她和家人大感震驚，形容情景恐怖，惟沒想到因為這句話，真的救了女嬰一命。

外國TikTok用戶「@shawnaannie 」日前上傳一段影片，寫道「當你女兒第一句話就是懇求協助，很恐怖」。從影片可見，寶寶躺在她的大腿上，向著鏡頭睜開渾圓大眼，並發出一些牙牙語，又不時伸展小手小腳，但突然她努力地喊出第一句話「Help me，mum（救我，媽媽）」。

@shawnaannie

##firstwords ##scarythingskidssay

♬ original sound - ShawnaAnnie

影片曝光後震驚網友，不到四天已吸引150萬人次觀看，也有逾3200人留言關注事件，不少人都表示好可怕，「寶寶是發生什麼事，怎麼會學到這種詞」，又指愈看愈心寒。

原PO莎娜（Shawna）其後表示，女兒的舉動令她相當震驚，於是立即帶寶寶去看兒科醫生，沒料到醫生發現女嬰的心臟有問題，需將她送到心臟科治療，終透過心臟聽診發現有雜音，女嬰在不到1個月後就接受手術，終能保住性命。女嬰目前已經兩歲，漸漸恢復健康。

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 嬰兒 育兒生活

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