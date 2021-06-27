買房子花不到5元！國外小鎮推「返鄉計畫」網喊：太划算了

買房居然不到5元！位於歐洲巴爾幹半島的克羅埃西亞，其中一個小鎮為了挽回流失的人口，當地政府就把廢置的房屋，以每1庫納的價格出售，換算新台幣不到5元，而且還不需支付裝修費用，消息一出一度在網上造成轟動，不少網友紛紛直呼「太划算了！」

根據《 Islander News 》報導，該小鎮位於克羅埃西亞的萊格勒（Legrad），鎮上擁有茂密的森林，原本是克羅埃西亞第二大人口中心，後來成為邊境城鎮，與其他城市的交通連接很少，因此造成人口流失嚴重。當地政府為解決現況，在今年嘗試將廢棄空屋售出，一次就是19間，並以每間克羅埃西亞幣1庫納標售，等於一間房屋不到5元新台幣，希望能藉此吸引年輕人返鄉。

此外，該鎮還提供高達2萬5000庫納（約新台幣11萬元）作為裝修費用，然而若想住進該鎮，須承諾得在萊格勒住至少超過15年，且年齡須在40歲以下，還要有經濟能力。

萊格勒居民丹尼爾（Danijel Harmnicar）說，「文件上規定要住15年，但這根本不是問題。房子建好了，我們沒有搬家或出售房子的打算。」