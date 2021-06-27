女星打到假疫苗因一個疑點報警 揭發200多人受騙

印度媒體報導，當地女星查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）近日被邀請接種並推廣新冠疫苗，打完後因發現手機遲遲沒有收到政府發出的接種證明，心生懷疑於是報警。警方在接獲報案後，逮補一名男疑犯，經化驗相關注射液體并非疫苗。

警方6月24日抓捕嫌疑人，並在假疫苗接種站發現他偽造的假身份證明文件、市政府文件等。經調查該男子在加爾各答多個地點設立假的疫苗接種站，已經為超過200人接種假疫苗。

32歲的查克拉博蒂不但活躍於影視圈，2019年從政當選議員，多家印度媒體報道她日前收到嫌犯邀請到接種站施打疫苗並推廣防疫，一片熱心卻被注射不明液體，且在打完幾天後，出現肚痛與燥熱流汗。

她幸好休息過後已經恢復，於社群網站上報平安，透露假疫苗樣品已送去化驗，的確不是疫苗，但也不含有害物質，具體成分待進一步化驗。

印度時報 (The Times of India)報導，查克拉博蒂應邀到加爾各答南部的一處接種中心推廣疫苗並示範接種，沒想到光天化日下被接種假疫苗。圖／The Times of India

Bengali actor and @AITCofficial MP #MimiChakraborty says she became a victim of a fraud #COVID19 vaccination drive in #Kolkata and took a shot that turned out to be fake. @mimichakraborty pic.twitter.com/yPZHQ91aIN — editorji (@editorji) June 24, 2021

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文章授權轉載自《香港01》