快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女星打到假疫苗因一個疑點報警 揭發200多人受騙

香港01 / 楊中文
印度女星查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）。圖／Mimi Chakraborty臉書
印度女星查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）。圖／Mimi Chakraborty臉書

印度媒體報導，當地女星查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）近日被邀請接種並推廣新冠疫苗，打完後因發現手機遲遲沒有收到政府發出的接種證明，心生懷疑於是報警。警方在接獲報案後，逮補一名男疑犯，經化驗相關注射液體并非疫苗。

警方6月24日抓捕嫌疑人，並在假疫苗接種站發現他偽造的假身份證明文件、市政府文件等。經調查該男子在加爾各答多個地點設立假的疫苗接種站，已經為超過200人接種假疫苗。

32歲的查克拉博蒂不但活躍於影視圈，2019年從政當選議員，多家印度媒體報道她日前收到嫌犯邀請到接種站施打疫苗並推廣防疫，一片熱心卻被注射不明液體，且在打完幾天後，出現肚痛與燥熱流汗。

她幸好休息過後已經恢復，於社群網站上報平安，透露假疫苗樣品已送去化驗，的確不是疫苗，但也不含有害物質，具體成分待進一步化驗。

印度時報 (The Times of India)報導，查克拉博蒂應邀到加爾各答南部的一處接種中心推廣疫苗並示範接種，沒想到光天化日下被接種假疫苗。圖／The Times of India
印度時報 (The Times of India)報導，查克拉博蒂應邀到加爾各答南部的一處接種中心推廣疫苗並示範接種，沒想到光天化日下被接種假疫苗。圖／The Times of India

延伸閱讀：

英國衛生大臣夏國賢辭職 日前被爆違反防疫指引與女幕僚偷情

澳洲Delta變種病毒群組人數增加 澳紐暫停旅遊氣泡

文章授權轉載自《香港01》

印度 疫苗

延伸閱讀

各方購疫苗 蘇貞昌：政府態度一樣、積極協助

工商團體幫搶疫苗遭勸退 江啟臣：行善要政府特許？

台南安心上工被派去市場 沒打疫苗憂染疫就划不來了

Delta變種病毒入侵 美國防疫重點放在年輕人

相關新聞

女星打到假疫苗因一個疑點報警 揭發200多人受騙

印度媒體報導，當地女星查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）近日被邀請接種並推廣新冠疫苗，打完後因發現手機遲遲沒有收到政府發出的接種證明，心生懷疑於是報警。警方在接獲報案後，逮補一名男疑犯，經化驗相關注射液體并非疫苗。

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客無視他在機上「立定跳遠」

每當搭乘長途大眾交通工具時，最怕的就是碰上和行為脫序的乘客同座，嚴重打擾旅途安寧。最近日本媒體，就揭露了網友一則搭飛機所遇到的怪客行為，讓他相當困擾。

眼前的兒子其實是叔父！ 他慘被阿公戴綠帽還偷生

劈腿是感情世界中，最怕遇到也最不能容忍的一件事。而如果劈腿環節中，還牽扯到自身的親朋好友，絕對會讓事情更加雪上加霜。最近一位美國網友，就碰上這麼樣的一件倒楣事。

英國監獄上演18禁情節！囚犯「走私」性工作者回牢激戰

英國每日郵報報導，英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄（HM Prison Hollesley Bay）一名毒品罪犯...

這都有山寨？18噸越南榴槤假扮「泰國貨」 想出口到中國大陸

不少人對榴槤情有獨鍾，但原來榴槤也有山寨貨？泰國傳媒日前報導，當地警方及農業部門接到民眾爆料，發現有廠商竟然由越南進口榴槤，改標籤換包裝扮成泰國貨...

影／漁夫受訪怨海灘遭3千隻海獅入侵 牠「破門」抗議

智利中部比奧比奧大區的一處海灘近日被超過3000隻海獅佔領，以躲避狂風和虎鯨的追殺。對此，一名漁夫在接受媒體採訪時，抱怨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。