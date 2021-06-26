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這都有山寨？18噸越南榴槤假扮「泰國貨」 想出口到中國大陸

香港01 / 記者李納德／報導
泰國傳媒報導，當地警方及農業部門接到民眾爆料，發現有廠商竟然由越南進口榴槤，改標籤換包裝扮成泰國貨，被查獲的「山寨榴槤」共18噸重，多達960箱，原本正要出口到中國。示意圖／Ingimage
泰國傳媒報導，當地警方及農業部門接到民眾爆料，發現有廠商竟然由越南進口榴槤，改標籤換包裝扮成泰國貨，被查獲的「山寨榴槤」共18噸重，多達960箱，原本正要出口到中國。示意圖／Ingimage

不少人對榴槤情有獨鍾，但原來榴槤也有山寨貨？泰國傳媒日前報導，當地警方及農業部門接到民眾爆料，發現有廠商竟然由越南進口榴槤，改標籤換包裝扮成泰國貨，被查獲的「山寨榴槤」共18噸重，多達960箱，原本正要出口到中國。泰媒指越南榴槤市價每公斤約70泰銖（約新台幣61元），而泰國貨每公斤要160泰銖（約新台幣140元），價值高一倍多，牟取暴利之餘更影響泰國榴槤名聲。

雖然有人認為榴槤傳惡臭，但許多香港及中國大陸市民都是榴槤迷，泰國榴槤粉絲也不少，但當地竟有奸商出口山寨貨。6月21日，泰國尖竹汶府發現大批山寨榴槤，警方展開突擊行動，在空納萊鎮1間榴槤公司的包裝廠房內，發現一批由越南運抵的榴槤。

當時工人正對榴槤「重新包裝」，更換榴槤柄上的識別標籤，上面有泰國農業及合作社部農業學術廳的認證編號，又換上泰國榴槤的紙盒，越南貨變成「尖竹汶特選榴槤」，品牌名為「貓味王」，原本打算出口中國，整批共960箱、重18噸。

當地農業局指，他們最近收到民眾爆料，稱涉事榴槤公司竟然進口整個貨櫃的榴槤，但明明其他商家都在出口榴槤。泰媒指越南榴槤價格比泰國榴槤低得多，越南貨每公斤價格約70泰銖，但如果扮成泰國貨，價錢可賣到每公斤160泰銖，可牟取暴利。

泰國規定榴槤要出口中國，相關種植戶要具備GAP（Good Agricultural Practice）良好農業規範標準，負責包裝出口的廠商也要有GMP（Good Manufacturing Practice）良好生產操作規範標準認證，至於越南榴槤種值時有否達標他們不得而知，當局指這種行為嚴重打擊尖竹汶榴槤果農，亦影響了泰國榴槤的聲譽。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 越南

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