搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客無視他在機上「立定跳遠」

每當搭乘長途大眾交通工具時，最怕的就是碰上和行為脫序的乘客同座，嚴重打擾旅途安寧。最近日本媒體，就揭露了網友一次搭飛機所遇到的怪客行為，讓他相當困擾。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位住在沖繩縣，化名H宮的30歲男性表示，有次他從洛杉磯搭乘客機，準備返回日本東京。因乘客眾多，本來打算搭乘商務艙的H宮，最後只買到經濟艙靠走道的座位。由於旅途漫長，H宮告訴自己，屆時上了飛機，就先告訴靠窗的乘客，要他需要上廁所時隨時都可以說一聲。

當H宮在機場大廳等候時，卻發現這時有個男人，無視大廳眾人的注目，就這麼當場開始跳起「收音機體操」。等到上了飛機，H宮發現坐在隔壁靠窗座位的，就是這位舉止怪異的「收音機體操男」，讓H宮決定先別主動搭話，觀察一下子再說。飛機隨後起飛，熄燈，發放餐點。

H宮在用餐完畢後，想說先睡一下。此時，他突然聽到「咚」的一聲，張開眼睛一看，發現收音機體操男不在座位上，而是站在走道中，似乎是為了上廁所，不管在座位上的H宮，直接從他身上跳過去的。體操男去上完廁所之後，即使H宮已經主動讓位，體操男仍堅持用「跳」的回到座位上。除了傻眼之外，H宮內心想不出任何其他說法，可以形容這種脫序行為。