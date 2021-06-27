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眼前的兒子其實是叔父！ 他慘被阿公戴綠帽還偷生

聯合新聞網 / 綜合報導
一位美國網友與女友相處多年，最近才發現她與祖父劈腿，還生了小孩。圖擷取自twitter
一位美國網友與女友相處多年，最近才發現她與祖父劈腿，還生了小孩。圖擷取自twitter

劈腿是感情世界中，最怕遇到也最不能容忍的一件事。而如果劈腿環節中，還牽扯到自身的親朋好友，絕對會讓事情更加雪上加霜。最近一位美國網友，就碰上這麼樣的一件倒楣事。

根據日本媒體「Techinsight」報導，美國網友薩米爾（Samir Simpson-Bey）日前在抖音上分享影片，講述最近令他震驚的一件事情。謝米爾表示，本來他有一個同居的女友，並且有了孩子。但他最近才知道，原來他的女友跟自己的祖父有染，甚至還生下了祖父的骨肉。也就是薩米爾認為的「親生小孩」，其實是自己的叔父。

薩米爾表示，他是有次女友在洗澡時，孩子在用媽媽的手機看youtube。那時他注意到手機不斷跳出通知訊息，一看竟然是自己阿公傳來的，這才發現女友劈腿阿公的事實。雖然東窗事發，薩米爾仍認為小孩子是無辜的，表示之後還是會扮演一個好父親，繼續養育孩子長大。

其他網友看了，則紛紛回應「完全不能理解啊」、「我也一頭霧水」、「一頭霧水就算了，這種事還是別懂比較好」、「偷睡自己孫子的女友是什麼惡夢情節」、「養育費叫祖父全出啦」、「看過JOJO的會比較好懂，就是承太郎跟仗助」、「人的理解能力是有限度的」、「彷彿A片才有的情節」。

日本 抖音

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