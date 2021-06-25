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日本小學生上學途中遇巨熊！ 有驚無險竟全因「太有禮貌」

香港01 / 楊中文
日本5名小學生日前在上學途中遇到巨熊，沒想到他們有禮貌地「打招呼」後，熊便轉身離去，沒有襲擊孩子們。 示意圖／ingimage
日本5名小學生日前在上學途中遇到巨熊，沒想到他們有禮貌地「打招呼」後，熊便轉身離去，沒有襲擊孩子們。 示意圖／ingimage

如果在路上遇見熊應如何自保？日本山形縣小國町5名小學生，日前在上學途中遇見一頭巨大野熊，結果全體皆有驚無險，保命關鍵竟然是「有禮貌」？

據當地媒體報導，6月21日早上7時45分左右，山形縣小國町5名小學生結伴上學，在距學校180公尺左右遇見一個「人影」，帶頭的最年長女學生大聲向對方打招呼︰「早安！」豈料走近時始發現對方是頭熊。

這頭熊雖然聽到這聲「早安」，但卻未有回應，轉身就走回樹林，失去蹤影。5名小學生大驚，各自逃回家中，其後由家長陪同上學。其中一名家長向警方報案，警方接報後開始每天監視該區是否有熊。

據當地教育委員會表示，學校附近一直有熊出沒的問題，家長亦一直要求提供校車接送服務以保障學生安全。據悉事發三天前，一名當地居民在剪草時也曾目擊熊的蹤影。

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文章授權轉載自《香港01》

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