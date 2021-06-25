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葉門神秘洞穴存在數百萬年 在地人稱「地獄之井」深信底下藏惡魔
世界無奇不有，即便今日科技發達，但仍有許多讓現代人難以理解的事物存在。最近外國媒體，就報導一個存在數百萬年之久，卻謎團重重的沙漠洞穴。
根據媒體「法新社日文版」報導，位於葉門東部地區馬哈拉省（Al-Mahra）沙漠，有個埋藏著眾多迷團的巨大坑洞。這個坑洞直徑長30公尺，洞深則難以估量，但推測應該也有個100到250公尺左右。以台北101大樓508公尺來看，很可能就有半座101大樓深。
當地的地質調查者巴布赫拉（Salah Babhair）指出，由於坑洞過深，裡頭空氣不流通，缺乏氧氣，因此從來沒有活人能到達地底下過，最多就只探測到50至60公尺的深處。而且裡面環境險惡，散發出奇妙的臭氣，也無法進行拍攝作業。
巴布赫拉表示，這個洞穴在數百萬年前就應該已經存在。當地居民則自古認為，這個洞穴會把周圍的東西都吸進去，並且會帶來災禍，危害地上的生命。在地人將之稱做「地獄之井」或「惡魔的監獄」等等，別說是接近，連口頭提到都是一種禁忌，顯示他們對這個神秘洞穴的懼怕。
謎に包まれた悪魔の監獄「地獄の井戸」 イエメン— AFPBB News (@afpbbcom) June 22, 2021
イエメン東部に、悪魔の言い伝えがある謎に包まれた「バルホートの井戸」が存在する。「地獄の井戸」とも呼ばれる巨大な穴の詳細は、いまだほとんど知られていない。幅約30メートル、深さは100～250メートルの間だと考えられている。 pic.twitter.com/7jQyrLIgHC
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