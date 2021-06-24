40歲3寶爸跟「13歲假少女」約見面 被活逮入獄
英國一名40歲育有4名子女的男性卡本特（Raymond Carpenter）去年7月跟13歲「少女」相約從事性行為。抵達碰面現場才發現「少女」其實是一群掃蕩戀童癖者的兒童保護非營利組織。組織成員將活逮卡本特的過程放上網，卡本特也因罪證確鑿被判入獄2年。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，卡本特曾將生殖器照片寄給這名由成年女性操作的「少女」假帳號。組織成員抓到卡本特時辱罵他為「禽獸」。
報導指出，卡本特起先跟這位13歲「少女」聊天時問她：「你是好女孩還是頑皮的女孩？」
「少女」告訴卡本特自己只有13歲。卡本特隨後問她是否想看「他內褲下的東西」時，少女回答她擔心自己會惹上麻煩。卡本特安撫少女表示如果刪除對話記錄，其他人就不會知道了。卡本特再次問她是否想看他的生殖器後就發了一張照片。
卡本特還傳給少女一張他抓著一條蛇的照片說「和我的私處一樣大」，並在他們相約碰面前提到他想和她發生性關係。
假少女帳號將會面細節傳給組織其他成員，去年7月10名成員與警察一起在車站與卡本特對質。
卡本特的律師埃利亞斯（Bob Elias）指出卡本特很懊悔，之前沒有性犯罪前科，是「犯罪情節最輕的性犯罪者」，聲稱他的行為全都是心中的「幻想」，應該免於入獄，因為沒有真正的受害者。
但法官認為卡本特的罪行太嚴重了，他告訴卡本特：「我承認這會破壞你的生活。但做這種行為的人必須了解後果。你明顯意識到自己在和一個13歲女孩交談。從對話中能清楚看出你的意圖。」
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