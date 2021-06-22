日早稻田大學正妹畢業拍AV！拍攝現場工作「16小時」 驚人薪資曝光

以日本AV界傳奇導演村西透為主角的人氣Netflix劇集《全裸監督》，第二季將會於本月24日正式上架，相信劇迷們都非常期待。說到色情影片行業，除了女優之外，印象中其他幕後工作人員都是以男性為主，但原來行內都有極少數的AV女導演！電視節目訪問一位在著名成人影片公司「SOD」擔任AV導演的25歲女生，雖然她還是剛入行的新人，但已拍攝過7－8部作品，而且還是早稻田大學畢業的學霸！到底為什麼這位女生願意拿著名牌大學的畢業證書投身色情行業？

日本的色情影片行業一直是男性為主導的團體，幕後工作人員的男女比例是9：1。不過日本最大的成人影片公司之一的「Soft On Demand（SOD）」卻願意顛覆這個觀念，公司內有近3成女性員工，月刊的總編輯也是由女性擔任。最近，日本網絡電視台ABEMA節目《給与明細》，訪問了這家公司一位女新人導演「きっしー（Kissy）」，女性AV導演在色情影片界非常罕見，而畢業於名牌大學的精英入行就更加稀有。

圖／翻攝自節目「給与明細」

小學時期，Kissy第一次從男生的口中聽到「自慰」這個詞語，那時候她還是一張「白紙」，完全不懂性方面的知識，於是打開辭典查找，自此就打開了「新世界的大門」，對性產生強烈興趣，不斷鑽研性方面的知識。

節目組跟拍這位剛畢業便投身AV事業的女生，很多人都以為做AV導演是一份「筍工」，但其實有苦自己知！除了需要周末加班剪片、拍攝時間朝6晚10，人工和福利亦沒有想像中好，大家猜猜做AV導演每個月賺多少？

如果是像Kissy般剛入行、作品不多的新導演，每月基本薪金大概有24萬日圓（約新台幣6萬元），還會因情況獲得bonus。圖／翻攝自節目「給与明細」

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文章授權轉載自《香港01》