辣妹在酒吧被騷擾 調酒師遞出「救命紙條」神救援

美國佛羅里達州一名調酒師古特雷斯（Max Gutierrez）日前在酒吧以一張「救命紙條」解救了2名受到男子騷擾的女客人。女客人將他的義舉發布在社群平台上讓他一夕爆紅。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，古特雷斯遞紙條給女客人，假裝遞帳單給她們。紙條上寫著：「如果這傢伙在煩妳們，把妳的馬尾放在另一個肩膀上。我會處理這個傢伙，他讓我覺得噁心。」

古特雷斯稍後趕走這名纏人的男子，並對他大吼：「你最好他X的離這些女孩遠一點，她們明顯對你不感興趣。」

女客人之一艾利（Trinity Allie）解釋，她請古特雷斯事後擺出當時遞帳單的姿勢讓她拍照。艾利充滿感激說道：「不是所有的英雄都穿斗篷。有些英雄穿著夏威夷襯衫。」