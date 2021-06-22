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女看成人片沒聲音「不斷調高音量」 才發現連到鄰居藍芽喇叭

聯合新聞網 / 綜合報導
美國喜劇演員成人片音量連結到鄰居的藍芽喇叭。圖／取自tiktok@tawnyplatis
美國喜劇演員成人片音量連結到鄰居的藍芽喇叭。圖／取自tiktok@tawnyplatis

美國喜劇演員姵拉蒂斯（Tawny Platis）前年底失去丈夫，日前她在家觀看成人片尋求慰藉，期間她發現音量始終出不來，於是她不斷放大音量希望找出問題所在，最後她發現音量其實沒問題，只是連結到鄰居的藍芽喇叭，讓她頓時尷尬癌大爆發，直呼：「現在整棟樓都知道我在看什麼啦！」

姵拉蒂斯的悲劇引起不少網友共鳴。網友Alexander McDorman表示：「我有次音量自動連結到車子裡的音響，當時伴侶載著我們正值青春期的孩子。我的生命在那天終結.....」網友Todd Barbian也說：「之前我播影片，聲音也是出不來，找了老半天竟連到隔壁孩子房的喇叭。」

姵拉蒂斯跟亡夫曾共同主持Podcast節目，兩人說話風格以黑色幽默著稱。姵拉蒂斯發生這次的「悲劇」還不忘自我調侃：「我沒有『總是』看成人片，我是『時常』看成人片啦！」還說：「其實我是故意放給鄰居聽的啦」

姵拉蒂斯透露幽默感是她跟先生應對生活的方式，尤其在先生去世前最後一年經常出入醫院，這樣的人生態度幫助兩人度過艱辛的考驗。

@tawnyplatis

##storytime ##fyp ##funny

♬ original sound - Tawny Platis

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