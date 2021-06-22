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詭異自拍照！男曝交友條件「挑三揀四」 網怒斥：金價母湯

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在交友軟體曬自拍。圖／取自ladbible
男子在交友軟體曬自拍。圖／取自ladbible

英國網路媒體LADbible報導，國外一名健美先生在社交平台上傳的檔案照及自我介紹惹怒網友，直指他是不尊重女性、對女性有強烈偏見的「種族主義者」。

報導指出，這名27歲男子的檔案照是他在全身鏡前穿著三角褲跟鞋子、運動褲掛在腳踝上的自拍。而他的個人簡介更讓人瞠目結舌。好比他說：「我有3條規則……第1條規則是我不想成為繼父，我想要我自己的孩子，謝謝。」

而他第2條規則是：「如果你和黑人男孩約會或考慮這麼做，請不要發私訊我。」第3條規則是：「我不想跟會浪費時間的人或流浪漢交往..自己去賺錢吧，他X的懶鬼。」

一位憤怒的推特用戶稱他為：「有種族主義、厭女症、妄想症的自戀肌肉男。」另一名網友則說：「以後親戚問我為什麼仍單身時，我會把這肌肉男的截圖給他們看。」還有網友表示：「真高興我結婚了，不必約會，不然我可能會永遠單身。」

男子充滿爭議的自介。圖／取自ladbible
男子充滿爭議的自介。圖／取自ladbible

單身 自拍 社交 結婚

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