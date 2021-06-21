影／糗！她在家裡拍「成人影片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
31歲成人付費平台創作者黛西（Railey Diesel）上週跟網友分享一段日常影片，吸引1750萬次觀看人次。片中黛西的鄰居在她「拍片」時按她家的門鈴，請她「降低電視音量」或關窗以減少噪音。
黛西表示鄰居看起來「很緊張」，他禮貌地要求黛西在他和家人享用午餐時降低音量，還說家裡有年幼的孩子，他們很好奇「她在看什麼」。
網友Mauricio 🇸🇻🇸🇻🇸🇻認為：「鄰居回家以後應該就會訂閱你的頻道。」網友Tony說：「尷尬到爆，如果是我真不知道該如何反應。」網友C則說：「鄰居應該知道那是什麼聲音，只是想保持禮貌。」
不過網友Shuva質疑：「這影片該不會是造假的吧？！」網友Jean C. Marrero Casi也稱黛西的影片是他看過「最好的廣告」。
@raileydzz
OMG they thought I was watching a 'movie' 😭😂♬ Send Me on My Way - Guy Meets Girl
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