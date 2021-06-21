影／糗！她在家裡拍「成人影片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

聯合新聞網 / 綜合報導
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。圖／取自tiktok@raileydzz
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。圖／取自tiktok@raileydzz

31歲成人付費平台創作者黛西（Railey Diesel）上週跟網友分享一段日常影片，吸引1750萬次觀看人次。片中黛西的鄰居在她「拍片」時按她家的門鈴，請她「降低電視音量」或關窗以減少噪音

黛西表示鄰居看起來「很緊張」，他禮貌地要求黛西在他和家人享用午餐時降低音量，還說家裡有年幼的孩子，他們很好奇「她在看什麼」。

網友Mauricio 🇸🇻🇸🇻🇸🇻認為：「鄰居回家以後應該就會訂閱你的頻道。」網友Tony說：「尷尬到爆，如果是我真不知道該如何反應。」網友C則說：「鄰居應該知道那是什麼聲音，只是想保持禮貌。」

不過網友Shuva質疑：「這影片該不會是造假的吧？！」網友Jean C. Marrero Casi也稱黛西的影片是他看過「最好的廣告」。

@raileydzz

OMG they thought I was watching a 'movie' 😭😂

♬ Send Me on My Way - Guy Meets Girl

噪音 廣告 門鈴

延伸閱讀

男泡澡大唱愛黛兒的歌 鄰居捎來紙條讓他尷尬癌上身

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

女誤傳內衣照給健身教練 尷尬癌爆發「沒勇氣再見面！」

超糗！男友媽媽臨時上門 她來不及藏桌邊情趣用品...

相關新聞

意外種出單價7000元的芒果樹 農夫雇用24小時警衛看守搖錢樹

印度農夫向火車上同行的陌生人買了一棵特殊芒果樹苗，竟種出來高單價芒果，讓他不得不雇用9隻狗和3名保安24小時守護芒果。

影／新家地毯下藏「不明人形輪廓」女嚇壞：這是屍體嗎？

多數民眾搬家時都會非常注重風水，更會避免住進凶宅之中，擔心會因環境影響個人運勢。近日美國一名女網友發布影片分享她在裝潢新家時，撕開地毯竟發現人型輪廓，讓她懷疑新家是否是「命案現場」，影片吸引700萬人觀看。

爆米花裝滿大垃圾桶「只要百元」 韓國電影院出奇招民眾嗨翻

對多數民眾來說，去電影院看電影講究氣氛，而營造看電影氣氛必備的就是爆米花。爆米花甜鹹唰嘴，配著精彩的電影劇情，一口接一口，不用多久就可以嗑完一桶爆米花。近日韓國樂天電影院（Lotte Cinema）推出活動，民眾只需花6000韓元（新台幣156元），便可將自備的任何容器裝滿爆米花，成功引起熱議。

影／糗！她在家裡拍「成人影片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

31歲成人付費平台創作者黛西上週跟網友分享一段日常影片。片中黛西鄰居在她「拍片」時按她家的門鈴，請她「降低電視音量」或關窗以減少噪音。

男嬰早產4個月被判「存活率0」！ 奇蹟過1歲生日創紀錄

美國明尼蘇達州一名男嬰理查（Richard Scott William Hutchinson），於去年6月5日出生、整整...

花百萬向市政府買房竟獲得一座「水塔」 男子嚇壞趕緊歸還

向政府買倉庫，沒想到竟連水塔也一併出售！日前美國佛羅里達（Florida）一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的，讓他當場嚇壞趕緊將水塔歸還給政府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。