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爆米花裝滿大垃圾桶「只要百元」 韓國電影院出奇招民眾嗨翻

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國樂天電影院推出「拿出勇氣爆米花」活動響應世界環保日，民眾只需支付6000韓元，可自備任何容器裝滿爆米花回家。圖／取自東亞日報
韓國樂天電影院推出「拿出勇氣爆米花」活動響應世界環保日，民眾只需支付6000韓元，可自備任何容器裝滿爆米花回家。圖／取自東亞日報

對多數民眾來說，去電影院看電影講究氣氛，而營造看電影氣氛必備的就是爆米花。爆米花甜鹹唰嘴，配著精彩的電影劇情，一口接一口，不用多久就可以嗑完一桶爆米花。近日韓國樂天電影院（Lotte Cinema）推出活動，民眾只需花6000韓元（新台幣156元），便可將自備的任何容器裝滿爆米花，成功引起熱議。

為響應世界地球日，也為了促進因疫情衝擊而生意慘淡的電影院業績，韓國樂天電影院於6月5日推出「拿出勇氣爆米花」活動，民眾可在活動當日攜帶任一容器，桶子、鍋子皆無限制，只需支付6000韓元（新台幣156元）便可將容器裝滿爆米花，吸引不少民眾參與。

樂天電影院的官方FB也貼出活動照片，有民眾帶了大容量的鍋子或是塑膠整理箱，也有民眾帶了醃泡菜的甕參加活動，CP值最高的容器應為「桶裝水瓶子」，輕巧且容量又大。而最有創意的容器非「垃圾桶」莫屬，有民眾將塑膠袋套在藍色大塑膠垃圾桶中，抱了「一垃圾桶的爆米花回家」。

許多民眾發揮創意，攜帶各式容器來裝爆米花。圖／取自FB 롯데시네마 - LOTTE CINEMA
許多民眾發揮創意，攜帶各式容器來裝爆米花。圖／取自FB 롯데시네마 - LOTTE CINEMA

儘管有人批評此活動並不環保，樂天電影院還是成功引起討論熱潮，活動貼文讚數達2.3萬。也有許多網友在貼文留言區貼出戰利品照片，更有網友分享讓爆米花保持口感的秘訣，「如何處理因天氣而迅速變濕的爆米花，1.微波爐30秒，2.在小房間裡打開除濕機或冷氣20分鐘，3.分裝袋」。

許多民眾貼出戰利品，更有網友分享保持爆米花口感的秘訣。圖／取自FB 롯데시네마 - LOTTE CINEMA
許多民眾貼出戰利品，更有網友分享保持爆米花口感的秘訣。圖／取自FB 롯데시네마 - LOTTE CINEMA

電影 世界地球日 疫情

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