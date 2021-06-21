快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新家地毯下藏「不明人形輪廓」女嚇壞：這是屍體嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名女網友發布影片，描述她在新家中地毯下發現地板被人用麥克筆描繪人形輪廓，一旁更有不明污漬，疑似命案現場，影片吸引700萬觀眾觀看。圖／取自TikTok@dontbeanashhole
美國一名女網友發布影片，描述她在新家中地毯下發現地板被人用麥克筆描繪人形輪廓，一旁更有不明污漬，疑似命案現場，影片吸引700萬觀眾觀看。圖／取自TikTok@dontbeanashhole

多數民眾搬家時都會非常注重風水，更會避免住進凶宅之中，擔心會因環境影響個人運勢。近日美國一名女網友發布影片分享她在裝潢新家時，撕開地毯竟發現人型輪廓，讓她懷疑新家是否是「命案現場」，影片吸引700萬人觀看。

美國一名女網友在TikTok帳號@dontbeanashhole發布影片，拍攝她在翻修新家時發現的驚人事蹟。女網友在影片中打上字幕，她表示「我不介意得知有人曾在我的新家中過世，但大家可以想像一下，我撕開地毯後有多驚訝」。

影片中她掀開撕下的地毯，地板上竟有用麥克筆描繪的「人形輪廓」的痕跡，旁邊寫著日期「2018年1月19日」與「第091101號案件」（Case #091101），一旁更有著不明的深色污漬，她坦言「這確實有點嚇人」。她也補充，後來他又重新觀察了新家環境，發現地板粗糙且褪色，像是被用力洗刷過。

@dontbeanashhole

It’s cool. Everything is fine. 😅 ##newhouse ##creepy ##diyhomedecor

♬ Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

影片至今以吸引700萬人觀看，驚人事件嚇壞許多網友，「天啊，這太可怕了」、「那是屍體的污漬」、「地板看起來是有血的痕跡」、「妳有獲得比較便宜的售價嗎⋯⋯」、「我覺得你需要找專家去清除痕跡，妳也可以去找警方幫忙」。

也有網有冷靜分析後指出這是惡作劇，「如果真的是命案現場，地板會被拆除翻新」、「他們會用粉筆，有人在對你惡作劇」、「妳被騙了，這甚至不是正常的身體比例」。

女網友補充說明，整片地板粗糙且褪色，像是被刻意洗刷過。圖／取自TikTok@dontbeanashhole
女網友補充說明，整片地板粗糙且褪色，像是被刻意洗刷過。圖／取自TikTok@dontbeanashhole

美國一名女網友在新家地板下發現用麥克筆描繪的人形輪廓與疑似命案發生的時間與編號。圖／取自TikTok@dontbeanashhole
美國一名女網友在新家地板下發現用麥克筆描繪的人形輪廓與疑似命案發生的時間與編號。圖／取自TikTok@dontbeanashhole

凶宅 命案

延伸閱讀

影／車子被吞噬了？男子才剛停妥車就一頭栽進地底下

怕疫情不讓兒回家…老翁身亡家中2個月才被發現 滿屋泡麵、衛生紙

花百萬向市政府買房竟獲得一座「水塔」 男子嚇壞趕緊歸還

意外發現房子多一扇窗 他驚嚇：多出一間密室？

相關新聞

意外種出單價7000元的芒果樹 農夫雇用24小時警衛看守搖錢樹

印度農夫向火車上同行的陌生人買了一棵特殊芒果樹苗，竟種出來高單價芒果，讓他不得不雇用9隻狗和3名保安24小時守護芒果。

影／新家地毯下藏「不明人形輪廓」女嚇壞：這是屍體嗎？

多數民眾搬家時都會非常注重風水，更會避免住進凶宅之中，擔心會因環境影響個人運勢。近日美國一名女網友發布影片分享她在裝潢新家時，撕開地毯竟發現人型輪廓，讓她懷疑新家是否是「命案現場」，影片吸引700萬人觀看。

男嬰早產4個月被判「存活率0」！ 奇蹟過1歲生日創紀錄

美國明尼蘇達州一名男嬰理查（Richard Scott William Hutchinson），於去年6月5日出生、整整...

花百萬向市政府買房竟獲得一座「水塔」 男子嚇壞趕緊歸還

向政府買倉庫，沒想到竟連水塔也一併出售！日前美國佛羅里達（Florida）一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的，讓他當場嚇壞趕緊將水塔歸還給政府。

意外發現房子多一扇窗 他驚嚇：多出一間密室？

國外有不少屋主發現房內密室的案例，有外國網友近日在網上分享一段奇怪的影片，他已在住家生活了4年，近期才發現浴室和臥室間多了一扇窗戶，但浴室和臥室中間根本沒有多餘的空間，因此決定爬上屋頂敲窗一探究竟。

超速3公里他收到「7萬天價罰單」崩潰喊：連土都吃不起

開車超速恐釀成意外，違規者國內最高可處2萬4千元罰鍰，並吊扣牌照3個月，但在澳洲超速卻會吃上「天價罰單」，有一名網友表示他在澳洲高速公路超過3公里，結果收到了一張「3304.00澳幣(約台幣7萬2千元)的罰單，讓他大吃一驚「還以為是小數點點錯位置」，崩潰喊「連土都吃不起」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。