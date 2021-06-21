影／新家地毯下藏「不明人形輪廓」女嚇壞：這是屍體嗎？

多數民眾搬家時都會非常注重風水，更會避免住進凶宅之中，擔心會因環境影響個人運勢。近日美國一名女網友發布影片分享她在裝潢新家時，撕開地毯竟發現人型輪廓，讓她懷疑新家是否是「命案現場」，影片吸引700萬人觀看。

美國一名女網友在TikTok帳號@dontbeanashhole發布影片，拍攝她在翻修新家時發現的驚人事蹟。女網友在影片中打上字幕，她表示「我不介意得知有人曾在我的新家中過世，但大家可以想像一下，我撕開地毯後有多驚訝」。

影片中她掀開撕下的地毯，地板上竟有用麥克筆描繪的「人形輪廓」的痕跡，旁邊寫著日期「2018年1月19日」與「第091101號案件」（Case #091101），一旁更有著不明的深色污漬，她坦言「這確實有點嚇人」。她也補充，後來他又重新觀察了新家環境，發現地板粗糙且褪色，像是被用力洗刷過。

影片至今以吸引700萬人觀看，驚人事件嚇壞許多網友，「天啊，這太可怕了」、「那是屍體的污漬」、「地板看起來是有血的痕跡」、「妳有獲得比較便宜的售價嗎⋯⋯」、「我覺得你需要找專家去清除痕跡，妳也可以去找警方幫忙」。

也有網有冷靜分析後指出這是惡作劇，「如果真的是命案現場，地板會被拆除翻新」、「他們會用粉筆，有人在對你惡作劇」、「妳被騙了，這甚至不是正常的身體比例」。

女網友補充說明，整片地板粗糙且褪色，像是被刻意洗刷過。圖／取自 TikTok@dontbeanashhole