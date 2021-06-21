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意外種出單價7000元的芒果樹 農夫雇用24小時警衛看守搖錢樹

聯合新聞網 / 綜合報導
農夫雇用24小時警衛隊（圖右）看守搖錢樹。圖／取自vice
農夫雇用24小時警衛隊（圖右）看守搖錢樹。圖／取自vice

印度農夫巴力哈爾（Sankalp Singh Parihar）4年前向火車上同行的陌生人買了一棵2500盧比（約合新台幣936元）的特殊芒果樹苗，竟種出來高單價芒果，讓他不得不雇用9隻狗和3名保安24小時守護芒果。

巴力哈爾解釋去年當地新聞頻道報導他的芒果後，小偷偷走了14個芒果，所以即使現在每個月花8000盧比（約合新台幣2996元）聘請警衛隊看守芒果「仍很划算」。

VICE新聞報導，巴力哈爾起先完全不知道他買到的樹種是什麼，只當普通的芒果一樣種植，但種下幾個月後就看到它長出了漂亮的紅色。後來消息傳到商人耳裡，他們出價21000盧比（約合新台幣7866元），才讓巴力哈爾意識到芒果的價值。

報導指出，巴力哈爾種的芒果其實是有「太陽之卵」之稱的昂貴品種「日本宮崎芒果」。2019年1盒2個宮崎芒果售價高達50萬日元（約合新台幣12萬元）。一顆宮崎芒果平均售價則為50美元（約合新台幣1388元）。

巴力哈爾說：「這些芒果外皮是深紅色，果肉像果凍一樣，入口即化又異常甜美，顏色令人驚嘆，你甚至可以吃掉果皮。」

宮崎芒果起源於日本南部九州島上的宮崎縣，在嚴格條件下培育，確保15%糖含量和最小重量350克。種植者通常將芒果種在溫室裡的小網中，讓芒果獲得足夠的陽光以形成獨特的紅色果皮，並在成熟時自然落入網內。

巴力哈爾表示，宮崎芒果在印度涼爽潮濕的氣候中有機生長，無需特別關注：「我不知道這些芒果是什麼品種，所以就像種其他普通印度品種芒果一樣種植。」

巴力哈爾提到自己希望讓每個印度家庭買得起這種芒果：「這種芒果在日本很貴，因為得生長在特殊的環境中。在印度，我們可以自然地種植並減少開支。」

巴力哈爾目前種植出大約52顆芒果，他和妻子決定暫時不出售他們這些夢幻水果：「這些芒果就像我們的孩子，我們現在會繼續培育它們，再利用果實的種子種出新的果實。」

芒果 印度 日本

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