快訊

致電北市衛生局替禾馨要疫苗？ 高嘉瑜還原過程

熱騰騰！居家快篩指引出爐 最快下周超商也買得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花百萬向市政府買房竟獲得一座「水塔」 男子嚇壞趕緊歸還

聯合新聞網 / 綜合報導
美國佛羅里達一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的。圖擷自Twitter
美國佛羅里達一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的。圖擷自Twitter

向政府買倉庫，沒想到竟連水塔也一併出售！日前美國佛羅里達（Florida）一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料當他前往相關機構領證時，才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的，讓他當場嚇壞趕緊將水塔歸還給政府。

根據美國《 WFLA NEWS 》報導，美國佛羅里達州一名名叫里德（Bobby Read）的男子，在布魯克斯維爾市（Brooksville）花了5.5萬美金（約新台幣152萬）買下了一座水塔旁的舊倉庫，打算將它改建成市中心田徑運動的私人訓練工作室，幾天過後，估價師拿著文件要辦理文件時，卻告知里德「我們不能分割這塊地，因為你擁有整件東西，包括水塔」。

這下里德才知道，原來市政府把水塔也一併出售給他，不過這段期間里德卻沒有拿到水塔的鑰匙，更沒辦法進入水塔，最後還花了10美金（約新台幣277元）進行轉讓作業，並說道「我立即採取了必要的步驟，將水塔交還給布魯克斯維爾市」。

目前布魯克斯維爾市市長已證實有這起烏龍事件，也提到「錯誤已經發生了，當錯誤發生時就需要去糾正它，我們也會確保水塔不會再被賣出去」。

延伸閱讀

有錢「硬要申請」紓困貸款 第一線銀行員嘆：不懂心態

拿不到紓困金！「和振興券比」情況更慘他喊：能再發一次嗎？

資格不合硬投履歷會上嗎？過來人曝「職場新鮮人求職法」

三級警戒解除後「最想做的事」網一面倒指：餐廳內用！

相關新聞

花百萬向市政府買房竟獲得一座「水塔」 男子嚇壞趕緊歸還

向政府買倉庫，沒想到竟連水塔也一併出售！日前美國佛羅里達（Florida）一名男子向政府買了水塔旁的倉庫，打算做為健身房使用，不料後來才發現原來倉庫旁的「水塔」也是他的，讓他當場嚇壞趕緊將水塔歸還給政府。

意外發現房子多一扇窗 他驚嚇：多出一間密室？

國外有不少屋主發現房內密室的案例，有外國網友近日在網上分享一段奇怪的影片，他已在住家生活了4年，近期才發現浴室和臥室間多了一扇窗戶，但浴室和臥室中間根本沒有多餘的空間，因此決定爬上屋頂敲窗一探究竟。

超速3公里他收到「7萬天價罰單」崩潰喊：連土都吃不起

開車超速恐釀成意外，違規者國內最高可處2萬4千元罰鍰，並吊扣牌照3個月，但在澳洲超速卻會吃上「天價罰單」，有一名網友表示他在澳洲高速公路超過3公里，結果收到了一張「3304.00澳幣(約台幣7萬2千元)的罰單，讓他大吃一驚「還以為是小數點點錯位置」，崩潰喊「連土都吃不起」。

日本最強烏龍麵在哪？香川縣全國制霸的美味傳說

烏龍麵之於香川縣民，是與生活密不可分的飲食、習慣，或許也是鄉愁。

命案現場？他微波爐一開門就「吐血三升」 廠商妙回：去自首吧

微波爐快速又方便，是居家料理的好幫手。不過使用微波爐時，也還是需要注意使用方式，以免出現意外。最近就有位日本網友，因為用微波爐加熱不慎，居然弄出了一個驚心動魄的場面。

印度大象大鬧婚禮現場 翻車撞帳篷全場逃跑

印度日前有大象大鬧婚禮，更將現場大型帳篷、汽車等翻倒，場面非常驚險，在場的新郎及賓客逃跑四散。當地警方指，大象應該是被婚宴現場的炮仗聲嚇至失控，事後已被馴象師安撫，事件中無人受傷。警方還透露其實是新郎從其他地方請來大象為婚禮助陣，用來接送新人。該段影片在網絡瘋傳，一度有傳大象騎手當場死亡，網友得悉真相後紛紛鬧爆該對新人奴役大象，婚宴環境根本不適合大象前往，擔心意外後大象的安危。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。