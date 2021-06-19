超速3公里他收到「7萬天價罰單」崩潰喊：連土都吃不起

開車超速恐釀成意外，違規者國內最高可處2萬4千元罰鍰，並吊扣牌照3個月，但在澳洲超速卻會吃上「天價罰單」，有一名網友表示他在澳洲高速公路超過3公里，結果收到了一張「3304.00澳幣(約台幣7萬2千元)的罰單，讓他大吃一驚「還以為是小數點點錯位置」，崩潰喊「連土都吃不起」。

一名在澳洲的網友在「爆怨2公社」發文抱怨澳洲的超速罰單，他表示在高速公路超速3公里，結果竟然收到了一張金額高達「3304.00(約台幣7萬2元)的罰單，他附上照片表示「道路限速100，時速合理區間107，實際時速110，超速3公里／小時」。

看完後原po也直呼「老天鵝啊，我還以為是小數點點錯位置了勒」，也崩潰說「連土都吃不起」，原po也補充說明違反澳洲交通規則的話，除了罰錢還要被扣分，常見的扣分項目如超速、沒繫安全帶、闖紅燈等等，如果達到計分上限，就會被暫時吊銷執照。

網友看完也驚呼，「好貴的罰單」、「台灣的罰單真便宜，難怪還是有這麼多違規魔人」、「台灣應該要跟進，現在罰則太低了」、「台灣罰太輕了，不是澳洲重」、「希望台灣酒駕能罰重一點，罰的都不痛不癢」，不過也有人認為「可能公司車的關係，不然我超20分里才400多(約8,468台幣元)」、「薪資所得成正比」。

國內依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，處3千元至2萬4千元罰鍰，嚴重超速60公里以上，當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月。若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照，另若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競駛、競技者，處3萬至9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。