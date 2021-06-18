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印度大象大鬧婚禮現場 翻車撞帳篷全場逃跑

香港01 / 李納德
大象在婚禮上橫衝直撞，場面驚險。 圖／Twitter影片截圖
大象在婚禮上橫衝直撞，場面驚險。 圖／Twitter影片截圖

印度日前有大象大鬧婚禮，更將現場大型帳篷、汽車等翻倒，場面非常驚險，在場的新郎及賓客逃跑四散。當地警方指，大象應該是被婚宴現場的炮仗聲嚇至失控，事後已被馴象師安撫，事件中無人受傷。警方還透露其實是新郎從其他地方請來大象為婚禮助陣，用來接送新人。該段影片在網絡瘋傳，一度有傳大象騎手當場死亡，網友得悉真相後紛紛鬧爆該對新人奴役大象，婚宴環境根本不適合大象前往，擔心意外後大象的安危。

印度網上近日瘋傳1段影片，北方邦安拉阿巴德市（Prayagraj）11日一場大型婚宴上，有大象在現場大搞破壞。大象撞向「Pandal」（印度教於宗教儀式中臨時搭建的大帳篷，用於婚禮等場合），然後走到一旁用鼻子推翻車子，坐在大象上的人完全控制不住牠，現場非常混亂，全部人四散逃命。大象在現場橫衝直撞，有男子更要將馬車拉開，避免馬兒和大象接觸，當時更有傳言指騎在大象的人在事件中死亡。

印媒報道，婚禮的新郎哥叫Anand Tripathi，他為了婚禮專程將大象由納拉延普爾縣（Narayanpur ）帶到阿姆拉普爾縣（Amlapur）助慶，原本希望安排大象接送新郎及賓客們，並想騎住大象出場，但大象似乎被現場炮仗聲嚇到，推翻了多輛車子。新郎在大象失控後逃離現場，當地森林部門及警員其後合力控制住大象。

警方隨後證實事件發生於一場婚禮上，幸好無人受傷，但造成大量財物損失。警方表示炮仗聲一響大象突然變得激動，一下子橫衝直撞，不但損毀車輛，還有幾輛單車和「Pandal」被撞爛，事件令在場賓客極度恐慌。新郎和賓客都跑開逃命，最終馴象師設法令大象平靜下來。警方亦澄清之前社交媒體瘋傳的假消息，有傳騎大象的人在事件中喪生，事實上該名男子沒有受傷。

然而，網友得悉大象是被安排為婚禮助興時，馬上炮轟該名新郎，認為新人奴役大象，「不要將大象當成罪魁禍首一樣責怪牠們」，更擔心起大象的安危。有網民批評當地人「以傳統名義折磨動物」，但有人稱北方邦的婚禮文化上沒有叫大象助興的傳統，相信只是新人的決定。

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文章授權轉載自《香港01》

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