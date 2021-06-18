快訊

第二批莫德納疫苗要來了！24萬劑下午抵桃機

美軍最高將領：北京現在無意也無軍事實力攻占台灣

207公分高！巴西女得「巨人症」 丈夫身高只到肚子仍甜蜜蜜

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西女模Elisane Silva（左）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高。圖擷取自IG
巴西女模Elisane Silva（左）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高。圖擷取自IG

今年26歲的巴西模特兒Elisane Silva，有著高達207公分的身高，就連在「高人輩出」的模特兒界也非常罕見。然而在過去，她曾因為這麼突出的身材而遭到霸凌。最近就有外國媒體，介紹了她如何從往日陰霾中走出來的。

根據美國媒體「Cosmopolitan日文版」報導，從Elisane家人身高都還在普通範圍，唯獨Elisane一個人長得特別高來看，顯然她的身材並非遺傳。Elisane在10歲左右，就來到175公分。Elisane因為成長期的劇痛，一度到醫院檢查，但是又因為需要長期觀察，必須支付龐大的醫藥費而中斷。

好在，這時有電視節目聽聞Elisane的事蹟，主動邀請她上節目演出，並願意幫她支付醫療費用。總算得以接受精密檢查的Elisane，這才發現自己是因為成長荷爾蒙分泌過剩，得了所謂的「巨人症」。而她也因為身高太高，遭到同學們的霸凌。身心受創的Elisane終於在17歲時受不了，決定中斷學業。

幸虧，Elisane在2011年，遇到了她未來的丈夫Francinaldo。Francinaldo雖然「只有」163公分，與Elisane站在一起時只到她肚子的高度而已，但他毫不介意這樣的身高差。Francinaldo的誠摯追求打動了Elisane，成為她重要的心靈支柱。兩人在2015年共結連理，生下一位兒子。

Elisane現在不只是位成功的模特兒，更是一位有著幸福家庭的妻子與母親。擺脫過去被霸凌陰霾的她，認為「不要讓那些惡意的言論影響到你的人生，那些人沒有審判你的資格。只要對自己忠誠，就能找到幸福的人生」。

巴西 模特兒

延伸閱讀

不只單腳腳麻 正妹醫師打AZ疫苗出現「這輩子從來沒有過的痛法」

浴巾滑落微露嫩白胸 啦啦隊女神陳怡叡曬性感泡湯照

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 新聞曝光女模嗨：媽我紅了

女模結婚尺度大開！婚紗下半身全透視 一轉身被看光

相關新聞

207公分高！巴西女得「巨人症」 丈夫身高只到肚子仍甜蜜蜜

今年26歲的巴西女模特兒Elisane Silva，有著高達207公分的身高，就連在「高人輩出」的模特兒界也非常罕見。然而在過去，她曾因為這麼突出的身材而遭到霸凌。最近就有外國媒體，介紹了她如何從往日陰霾中走出來的。

影／車子被吞噬了？男子才剛停妥車就一頭栽進地底下

有時工程偷工減料，雖然一時看不出差別，但時間久了以後，總有可能發生意外。最近印度就發生一起因為當年的工程不當，導致民眾愛車報銷的悲劇。

地球很危險！火星之前，哪一國搶先「重返月球」？

五月中，歐洲太空總署（ESA）宣布了一項名為月光（moonlight）的太空計畫。顧名思義，這是以月球為主而展開的工程設施與服務，包括在月球周圍建立可供通訊與導航的衛星系統，一國若想探索月球，可以使用ESA的衛星服務，如此便可降低成本與空間，甚至能讓私營企業運用在遊戲等程式獲利。

男下體太痛竟切掉生殖器「斬痛源」沖馬桶 事後找不到GG了…

以色列29歲男子日前鼠蹊部疼痛（groin pain）難耐，竟砍掉生殖器試圖結束痛苦，還把生殖器沖進馬桶，事後警方想找回被切斷的生殖器卻徒勞無功。

新郎結婚「戴綠帽」？神秘男從新娘禮服下鑽出 理由曝光眾人傻眼

婚姻是終身大事，新人們總會精心籌劃一場畢生難忘的婚禮，並力求完美。但日前有一名新娘在走紅毯時，下半身疑似有不明物體一直在婚紗裙底下鑽動，直到走到證婚人面前時，竟從裙子裡跑出一名陌生男子，讓全場賓客傻眼。

泰國村民建巨屌雕像祈雨 儀式後2天「靈驗」下起雨

泰國東部一處農村村民9日建造一個巨大的男性陽具雕像，作為當地祈雨儀式的吉祥物。儀式2天後還真的天降甘霖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。