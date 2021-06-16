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泰國村民建巨屌雕像祈雨 儀式後2天「靈驗」下起雨
泰國東部一處農村村民9日建造一個巨大的男性陽具雕像，作為當地祈雨儀式的吉祥物。儀式2天後還真的天降甘霖。
英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，該村過往水質太鹹，農夫為了祈求更多降雨以及更佳的水質，就在小路死巷裡建造了這座雕像。村民聚集在代表「生育和新生」的陽具前祈禱並獻祭。
村長表示他們每年都會舉行這個儀式，是當地信仰的一部分。去年的儀式為整個雨季帶來降雨。村長說：「雕像建在死巷裡，不會堵塞交通，降雨來臨後就會移除雕像。」
另一位村民證實11月祈雨儀式為村莊帶來降雨，但目前降雨量仍不足以灌溉稻田。
村長透露村民未來幾天會繼續向陽具雕像祈禱，希望未來幾天能有更多的降雨。村長指出這項傳統信仰可追溯到近一個世紀前，網上蔑視這種做法的人「不尊重」村民的傳統信仰。
網友Malaka Hinchas指出儀式帶來降雨這件事，「就是所謂的『氣象』，在某些時點就是會下雨！」
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