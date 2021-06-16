美國男砸近50萬請飛機寫下求婚訊息 最後彩蛋令人看傻眼

美國洛杉磯男子12日花了17,500美元（約合新台幣48萬元），請小飛機在空中「寫下」向女友求婚成功的喜訊，還順便揶揄美國喜劇演員喬·羅根（Joe Rogan）的身高。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，小飛機寫下的第一句話是「你願意嫁給我嗎？莫莉普拉特（Mollie Pratt）？」接著洛杉磯天空依序出現「她說我願意」、「我愛妳勝過一切」、「很高興與你共度一生」和「直到死亡將我們分開」等訊息。

最後竟出現一條彩蛋訊息：「還有一件事......喬·羅根實際身高是160公分。」

報導指出，喬·羅根2015年提到曾有人在他的維基百科將他身高改為152公分，但他澄清自己有172公分。

飛行表演隊Skytypers證實他們收到這名客戶委託在空中製造10則訊息。他們使用電腦系統向飛機的煙霧系統發送信號，使飛機釋放出「煙霧」再形成字母，每個字母都有381公尺高，與紐約帝國大廈等高。每條訊息都會在空中保留3到7分鐘。

目擊的網友@novaazalea_發現在羅根身高訊息後，這架飛機繼續寫著「關於強盗騎士（Robber baron）」的事，以及「妳誠摯的麥克（mike）」。部分網友猜測這個噱頭搞不好是某人惡作劇或廣告。