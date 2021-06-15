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髮線多高才算禿頭？日本超實用調查結果出爐 這縣人最在意掉髮危機

香港01 / 西米Lu／撰文
圖／PR TIMES
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夏天天氣炎熱，想撥起頭髮露出額頭，但又怕被別人取笑額頭高，有脫髮危機？早前，日本公司進行一個非常「實用」的調查，統計在重視形象的日本人心目中，由眉毛至額頭之間有多寬才算是額頭高、容易有脫髮危機！

有人說可以用手指來量度髮線高低，如果額頭寬度在3至4隻手指之間為最適中，少於3隻手指就是髮線偏低，而多於4隻手指則為之髮線高。如果覺得這個方式不夠準確？早前，日本公司Angfa（アンファー）在2021年3月針對全國47個都道府縣，進行一項日本「頭髮稀疏分界線」全國調查，看看日本人對髮際線高低的最新定義！

究竟在日本人心目中，髮線幾高才會被認定有「禿頭危機」？如果生活在東京、大阪等大城市，哪個地方的日本人最在意自己的頭髮問題？

圖／PR TIMES
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圖／PR TIMES、香港01製圖
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想好好護養髮絲，就要選一款適合自己的洗髮產品。早前，日本雜誌《LDK Beauty》早前評測市面上85款洗頭水和護髮素，找來專業髮型師和頭髮診斷專家進行測試，包括洗髮後呈現的效果（包括髮色光澤、手指通過時的順滑感及毛燥感）；成分（產品含有的成分能否達到保濕、修補及有光澤）；用後感（測試者實際使用後就起泡、滲透感及是否易於清洗等情況進行評價），各項評分最高為5分。

實測結果發現在85款產品之中，以下7款在1000日圓以下（約新台幣251元）類別獲得最高評分，其中大部分是香港人熟悉的品牌，包括Diane、Pantene、Lux等

【第1名】Diane PERFECT BEAUTY MIRACLE YOU SHINE! SHINE!。圖／香港01製圖
【第1名】Diane PERFECT BEAUTY MIRACLE YOU SHINE! SHINE!。圖／香港01製圖

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文章授權轉載自《香港01》

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