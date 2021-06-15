影／猛媽單手抱嬰看職棒大聯盟 竟用另一隻手接住界外球

美國女性惠特茉（Lexy Whitmore）9日帶著9歲孩子跟3個月大的寶寶去看職棒大聯盟比賽。期間一顆界外球朝她飛來，左手抱著寶寶的她，竟用右手一伸單手接住球，讓觀眾大呼：「不可思議！」

惠特茉回顧當時情景：「我不認為那是一個了不起的接球，也不知道影片會爆紅。當時看到球朝我這個方向飛來，我就毫不遲疑伸手接球了。」

惠特茉提到大批網友瘋傳她的影片令她感到很驚訝。她認為接球的片刻呈現身兼多職媽媽，「你知道，每天都有這些事情，但這只是其中的一小部分。」

惠特茉說寶寶一直在她的懷裡，她總是知道寶寶在哪裡，他們在做什麼。她指出：「我總是把寶寶放在左手臂，用右手臂做事。所以這（右手接球）就只是我們媽媽做的另一件事情。」

美國電視台NBC報導，惠特茉曾參加壘球等運動，平時她會左手抱著3個月大的寶寶，騰出右手跟9歲孩子練習壘球。

部分網友批評惠特茉單手接球會讓寶寶發生危險，但她強調自己一直以來都將寶寶抱在懷裡，知道他很安全。

惠特茉稱自己成名的15分鐘很有趣：「很多人發訊息給我。感覺自己呈現了『多工媽媽』的某一個正面的形象。」可惜惠特茉支持的球隊聖地牙哥教士（Padres）最後被芝加哥小熊（Cubs）以3-1擊敗。