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號稱組成全球最大家庭！印度男終年76歲 遺下38妻89子女36孫

香港01 / 撰文：許懿安
印度一名一世盡享齊人之福的男子齊奥納查納（Ziona Chana），本來還想繼續「娶下去」，不過這願望已隨着他6月13日去世。 路透社
印度一名一世盡享齊人之福的男子齊奥納查納（Ziona Chana），本來還想繼續「娶下去」，不過這願望已隨着他6月13日去世。 路透社

印度有一名一世盡享齊人之福的男子齊奥納查納（Ziona Chana），本來還想繼續「娶下去」，不過這願望已隨着他6月13日去世，已不能實現了。他與38名妻子育有89名兒女。雖然有這麼多位嬌妻，他家庭生活美滿，全部幸福地住在一棟名為Chuuar Than Run的大屋內。它是樓高4層、有100個房間的大屋。

終年76歲的齊奥納查納生前住在米佐拉姆中央直轄區。他與家人信奉基督教教派Chana Pawl，允許男子實行一夫多妻。這個教派由齊奥納查納的祖父創立。

齊奥納查納生前有一些健康問題，包括糖尿病及高血壓。

他生前擁有38名妻子、89名兒女以及36名子孫。英國廣播公司（BBC）6月14日在報導標題也稱，他是全球大最家庭的一家之主。不過文中也指出，很難確定他是否真的成立了全球最大的家庭。

另有報導稱，他有名39妻子、94名子女、33名子孫、1名曾孫。雖然當地有報導稱他是紀錄保持者，但不知道它們指的是哪一個機構或單位的紀錄。

少妻：他是全村最帥的

他17歲首次結婚，第一任妻子名為扎蒂安吉（Zathiangi），比他年長3歲。他曾1年內連娶10名女子。此外所有妻子中，有22人不到40歲。齊奥納稱她們都和睦相處，且每晚與哪一人同眠都有一個輪候的系統。

齊奥納查納的睡房是最大的，妻子則居於宿舍，最年輕的妻子會住得離他最近，愈年長者則住得愈遠。他的第一任妻子負責管家，會就每位妻子的家務工作進行分配。

他其中一名妻子Rinkmini說：「我們都陪在他身旁，因他是這間屋最重要的人。他是全村最帥的人。」她說，兩人邂逅時她17歲，他寫了一封信，問她可願嫁給他。

家庭人口龐大，它的伙食費也相當可觀。他們一頓晚飯消耗30隻雞，132磅馬鈴薯及220磅米飯。他們家的後花園也種了不同的蔬菜。

齊奥納查納2014年接受英國《每日郵報》訪問時，稱自己像是神特別的孩子：「衪給了我好多人去照顧。」

他稱，身為多名女子的丈夫，以及這個全球最大家庭的一家之主，他是一個幸運的男人。

他家庭生活美滿，全部幸福地住在一棟名為Chuuar Than Run的大屋內。它是樓高4層、有100個房間的大屋。 路透社
他家庭生活美滿，全部幸福地住在一棟名為Chuuar Than Run的大屋內。它是樓高4層、有100個房間的大屋。 路透社
印度男子齊奥納查納（Ziona Chana）6月13日去世，他與38名妻子育有89名兒女。 路透社
印度男子齊奥納查納（Ziona Chana）6月13日去世，他與38名妻子育有89名兒女。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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