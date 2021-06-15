新郎笑迎新娘走紅毯突然掏出手機 原因令網友笑噴

美國女子蘿倫（Taylor Loren）4日在社群平台分享自己婚禮影片，展示丈夫在婚禮當天的反應，吸引超過260萬瀏覽人次。

影片開始時，蘿倫的丈夫滿臉笑容看著她沿著紅毯走向他。蘿倫打上字幕寫著：「4年前的今天，我走上紅毯嫁給我一生的摯愛。這是我們生命中最重要、最感人的時刻之一。此時我丈夫做了件最浪漫的事……」影片最後結尾拍到蘿倫的丈夫手伸進口袋裡，拿出手機查看。

許多網友猜測新郎將婚禮誓言存在手機裡，或是他想為新娘拍張照片。也有網友表示如果自己是新娘，看到新郎這樣行為，「會立刻轉身走人。」

蘿倫稍後上傳這段影片的續集，請丈夫解釋行為背後的原因。丈夫現身說法指出：「因為加密貨幣交易不休息啊！」一旁的蘿倫淡定表示：「我們現在還沒離婚。」

蘿倫的影片引起網友共鳴，許多網友稱：「我老公/ 男友/ 未婚夫也是這樣！」也有男性網友立刻對號入座，向另一半致歉：「我錯了！真的很抱歉。」