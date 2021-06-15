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女急須換腎活命…捐贈者竟是前夫的新婚妻 網讚：最好的身教

聯合新聞網 / 綜合報導
美國婦人（前排左）日前將1個腎臟捐給丈夫（前排右）的前妻（後）。圖／取自foxnews
美國婦人（前排左）日前將1個腎臟捐給丈夫（前排右）的前妻（後）。圖／取自foxnews

美國婦人妮爾-絲特里克蘭（Debby Neal-Strickland）日前跟交往10年的伴侶斯特里克蘭（Jim Strickland）結婚，她在婚禮後2天將自己1個腎臟捐給斯特里克蘭59歲的前妻梅兒特（Mylaen Merthe）。

美國福斯新聞台（Foxnews）報導，梅兒特長年與腎臟病搏鬥，去年11月入院時腎臟功能只剩8%。梅兒特的弟弟想捐腎臟給她，可惜體檢證明不匹配。

報導指出，斯特里克蘭和梅兒特離婚近20年間共同撫養2個孩子，維持良好關係。56歲的妮爾-絲特里克蘭和梅兒特也相處融洽。

當妮爾-絲特里克蘭知道繼女（梅兒特女兒）懷孕時，她想到如果繼女分娩時梅兒特不在繼女身邊，會是很大的遺憾。她透過測試確認自己跟梅兒特的腎臟匹配，決定捐出自己的腎臟，她指出：「這就是我想要的，是發自內心的選擇。」

妮爾-絲特里克蘭和斯特里克蘭目前撫養6個孩子，包括一個6歲自閉症女孩和5個青少年，有些是妮爾-絲特里克蘭的親生孫子，有些是他們撫養的孩子。

妮爾-絲特里克蘭透露她的哥哥死於囊腫性纖維化（Cystic Fibrosis），她曾想捐一個肺給哥哥但不匹配，且哥哥需要2個肺。妮爾-絲特里克蘭說：「如果人們得不到需要的器官，可能就無法度過難關。我覺得這（器官捐贈）是自己很快就能做到的事情。」

妮爾-絲特里克蘭認為與斯特里克蘭的婚禮，以及婚禮2天後的器官移植手術日都是「生命中最美妙的一天」。

妮爾-絲特里克蘭在術後恢復意識就問起梅兒特的狀況，而梅兒特一清醒也立刻請求護士讓她見妮爾-絲特里克蘭。梅兒特回憶起當時情景：「我們戴著口罩哭，而我們的胃因為手術傷口陣陣抽痛，我們邊哭邊笑。」

梅兒特術後眼下黑眼圈已消失不見，看起來充滿活力，目前與女兒、女婿和新生兒一起住。梅兒特提起今年3月迎來第2個孫子充滿感慨：「我抱著這個小嬰兒、餵他喝奶，想著我可以親眼看到他。」

梅兒特說妮爾-絲特里克蘭是她的救命恩人，兩人互稱「腎臟姊妹」並計畫今年夏天進行一次家族旅遊。梅兒特表示：「這就是家人，我們永遠是生命共同體。」

網友Bjc692讚揚這個故事很美好：「兩位婦人為孩子提供最好的身教。」網友Real_Patriot_2021也說：「這個故事教會我們很多東西。很高興看到人性光明面。」

器官捐贈 婚禮 手術 腎臟病 離婚

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