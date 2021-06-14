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女大生畢業典禮交「坐馬桶照」竟被採用 網笑歪：永遠不會忘記妳！

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生交「坐馬桶照」當線上畢業典禮照片。圖／取自tiktok@rubycoles
女大生交「坐馬桶照」當線上畢業典禮照片。圖／取自tiktok@rubycoles

一名今年畢業的加拿大女大生可兒絲（Ruby Coles）因當地新冠肺炎疫情大流行，學校取消實體的畢業典禮，改辦線上典禮。可兒絲將她「廁所上大號」時的照片繳交給學校當作典禮照，最後卻發現同學們都提供很正式的照片。可兒絲震驚之餘表示：「對自己的照片不會感到愧疚！」影片至今吸引超過350萬瀏覽人次。

可兒絲在社群平台跟網友分享這段經歷，並解釋學校今天舉辦線上大學畢業典禮，她在繳交畢典照時完全沒想到其他同學會這麼認真以對，接著在影片中秀出其他同學的照片，每個人都梳著整齊的頭髮、身著正式襯衫或衣裝面對鏡頭微笑。接著輪播畫面出現可兒絲的照片：頂著一頭亂髮，張嘴瞇眼向下看鏡頭。

@rubycoles

I’m pretty sure I was actually pooping when I took that ##firsttiktok ##zoomuniversity ##University

♬ original sound - Ruby Coles

網友Luketok表示：「至少確定大家一定不會忘記妳！」網友Grey笑說：「如果我是你爸媽，一定會對你感到超驕傲。」網友Simone & Mango則向可兒絲致意：「獻上我最大的respect！」

畢業典禮 加拿大

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