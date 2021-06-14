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下體蛋蛋刺「納粹圖騰」被判入獄 軍人尷尬致歉：交友不慎
奧地利29歲軍人日前喝了2瓶威士忌後，被兄弟在陰囊上紋了納粹黨標誌「卐」，他上網曬出紋身照片，還向軍中同袍炫耀身上的新圖騰，這件事引起檢方關注，並調查他相關違法情事，8日宣判他入獄19個月。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名軍人除了紋身事件，還曾在網上張貼納粹照片及宣傳納粹理念、喝希特勒品牌的酒，最後因美化納粹主義和非法持有槍支被判刑。
根據奧地利1947年的《國家社會主義禁止法》（National Socialism Prohibition Act）規定，試圖重振或美化納粹黨者會被判入獄。
軍人對過去的行為感到「抱歉」和「尷尬」，認為自己交友不慎，沉迷於不良行為且低估錯誤帶來的後果。他透露檢方開始調查他紋身睾丸後，才意識到美化納粹是「無稽之談」。軍人聲稱自己8年前就停止聯繫極右翼份子，並提到睪丸的紋身已消失。
網友shadyvirk表示：「這年頭男人的蛋蛋都不再私密了...」網友Myopinion則指出：「如果因為睪丸上的刺青而被判刑會有點重，但考量他有其他罪刑包括非法持有槍支，這樣的處罰並不過分，他罪有應得。任何非法持有武器者都應該被關起來。」
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