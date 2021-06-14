下體蛋蛋刺「納粹圖騰」被判入獄 軍人尷尬致歉：交友不慎

這完全稱得上是大難不死！美國1名專門潛水捕龍蝦的漁民帕卡德（Michael Packard），日前如常出海潛至水底捕龍蝦時，突然間四周一片漆黑，原來是被1頭座頭鯨吞入口中，他被吞下時甚至感受到被鯨魚嘴巴的肌肉擠壓，不停掙扎以為自己死定了，沒料到約30至40秒出現奇蹟，座頭鯨似乎意識到吞錯異物，最後游上水面將他吐出，終被船員救起脫險，大難不死的帕卡德僅1隻腳脫骱輕傷。專家指座頭鯨吞人的機率低至兆分之一，應該只是捕食時不慎把人吞下，「他只是很倒霉，在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。

2021-06-13 11:12