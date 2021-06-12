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巴西妻疑不滿老公偷吃 殺夫再「斷根油炸」　

香港01 / 凱薩琳
1對夫婦結婚10年，33歲妻子疑不滿丈夫偷吃，日前憤而用刀插死他後，竟再切掉其子孫根，丟進油鍋裡生炸。 圖／ingimage
1對夫婦結婚10年，33歲妻子疑不滿丈夫偷吃，日前憤而用刀插死他後，竟再切掉其子孫根，丟進油鍋裡生炸。 圖／ingimage

婚姻破裂沒有美滿結局，最後甚至可能演變成殘酷得令人心寒的悲劇！巴西聖貢薩洛市（Sao Goncalo）1對夫婦結婚10年，更一起經營薄餅店，惟近年夫婦關係開始走下坡，33歲妻子疑不滿丈夫偷吃，日前憤而用刀插死他後，竟再切掉其子孫根，丟進油鍋裡生炸。人妻行兇後被捕，透過辯護律師稱案發前受到丈夫恐嚇，報稱出於自衛才殺人。人妻目前因殺人及屍體損毀罪扣查。

綜合外媒報道，案中夫婦為33歲妻子瑪茶朵（Dayane Cristina Rodrigues Machado）和死者安德魯（Andre），他們結婚10年，育有2名孩子，分別為8歲大子及5歲幼女，2年前開始分居。雖然2人已分居，但他們不時見面，惟關係並不和睦，不時互相動手，瑪茶朵更曾因此報警。

本周一（6月7日），2人在餐廳吃飯期間發生口角，據報安德魯盛怒下曾出手打其中1名子女。他們回家後繼續爭執，約凌晨4時，瑪茶朵盛怒下失去理智，拿起刀子插死安德魯，繼而切掉其子孫根，並把之丟入煎鍋內油炸。警方接報到現場後，發現安德魯全裸陳屍地上，滿身是血，死狀十分恐怖。

瑪茶朵被捕後，辯護律師指其她是受安德魯威脅才自衛殺人，「安德魯無法接受他們的關係已走到終點，當他知道妻子不會回到他的身邊，威脅指妻子也不可以跟其他人在一起」。律師透露瑪茶朵案發後感到非常懊悔。然而安德魯的姊姊卻另有說法，她稱瑪茶朵狠下毒手，是為了報復安德魯出軌的行為。當地警方就殺人及屍體損毀罪拘捕瑪茶朵，目前案件尚在調查階段。

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文章授權轉載自《香港01》

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