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母親遺體放家裡近兩年成「木乃伊」 兒稱：她只是睡著了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本滋賀縣大津市，近日發生一起兒子放置母親遺體長達近2年，以致於遺體都化成木乃伊的案件。圖擷取自京都新聞
日本滋賀縣大津市，近日發生一起兒子放置母親遺體長達近2年，以致於遺體都化成木乃伊的案件。圖擷取自京都新聞

人死後埋葬，雖然有許多不同的形式，但大抵都是希望尊重往生者，讓他能好好走完最後一程。然而最近在日本，卻發生了一起母親過世，兒子卻始終不肯處理遺體，直到都變成「木乃伊」了，才被警方察覺的驚悚案例。

根據日本媒體「關西電視台」報導，一位住在日本滋賀縣大津市的68歲無職男性，母親在2019年11月時過世，享年94歲。然而母親過世之後，男子卻一直沒有處理遺體，而是持續擺放在家中。

附近的鄰居雖然偶爾會向他打探母親的狀況，甚至警察也登門造訪過數次，但男子一律供稱「母親睡著了」，隱瞞母親實際上已經死亡的事實。因為到場時，房子也沒有傳出特殊異味，所以男子的回答從未讓人起疑。

直到今年6月10日，警察再度登門探查，才發現男子母親已經死亡多時，被棉被包覆著放在一樓的和室。遺體在擺放將近兩年之下，幾乎已不成人形，變得有如「木乃伊」一般。警方目前正在調查死因之外，也以遺棄遺體的理由法辦男子，並調查男子刻意放置屍體的詳細原因。

日本 木乃伊

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