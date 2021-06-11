哥國打疫苗順便「免費看AV」？ 接種站喊冤：播錯了

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聯合新聞網 / 綜合報導
在中美洲國家哥斯大黎加的一間接種站卻被一名網友發現，等待區的電視上竟直接播放成人片。 圖／推特網友JaviHIVe
在中美洲國家哥斯大黎加的一間接種站卻被一名網友發現，等待區的電視上竟直接播放成人片。 圖／推特網友JaviHIVe

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球延燒中，各國為鼓勵民眾接種疫苗，祭出許多獎勵措施，但日前在中美洲國家哥斯大黎加的一間接種站卻被網友發現，等待區的電視上竟直接播放成人片，讓他直呼「這服務真是太好了！」事後，接種站的相關負責人員也解釋，這些全都是失誤。

據英國《每日星報》報導，有民眾到哥斯大黎加聖荷西市（San Jose City）的一處接種站等待區時發現，帳棚內裡頭的電視竟突然開始播放「女女成人片」，讓等待民眾不知如何是好，只能繼續坐在椅子上。

「這個服務真是太好了！」推特網友JaviHIVer貼出這段影片說明，當時其實是為了帶外公去接種疫苗，沒想到卻遇到這種事。而另一名目擊者巴波札(Anthony Barboza)指出，原本螢幕播的是政府宣導影片，但突然之間就變成了煽情的女女戀成人片，讓他與帳棚裡的人都忍不住笑出來。

從該網友貼出的影片中可見，帳篷裡大部分的民眾都還是坐在位子上，淡定的盯著電視看，直到現場的工作人員看到電視畫面播出來的東西不對後，便想上前把電視關掉，沒想到卻找不到電視的開關，只能硬是把插頭拔掉，但目前該單位仍不清楚是系統故障還是有人惡作劇，正在調查事件起因。

新冠肺炎 疫情 疫苗

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