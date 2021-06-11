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世界第一款！日本「菠蘿麵包口罩」 可以防疫還能吃

聯合新聞網 / 綜合報導
日本麵包店業者推出世界上第一款可以吃的口罩。 圖擷自麵包店官網
日本麵包店業者推出世界上第一款可以吃的口罩。 圖擷自麵包店官網

日本人創意無限，尤其在生活物品上總是能創造出許多讓人大開眼界的東西，而如今為了因應防疫，有日本業者推出一款「菠蘿麵包口罩」，標榜不僅能戴還能吃，而且經過檢測還可有效防範飛沫噴濺，一推出也造成熱烈迴響。

綜合日媒報導，這款「菠蘿麵包口罩」是由3名喜愛麵包的大學生，和知名菠蘿麵包專賣店「Melon de melon」合作推出的，為了能遮住口鼻，業者將麵包底部挖個洞並綁上繩子，3D設計的樣式相當貼合臉型。然而既然標榜是口罩，防疫功能也不可少，業者請第三方研究機構做了測試，在「防飛濺實驗」中證實效果不輸給一般口罩。

不僅如此，「菠蘿麵包口罩」還會散發出麵包香氣，甚至還可以食用，是世界上第一款可以吃的口罩。發想的3名大學生表示因為想要一直聞到麵包味道，因此才設計出這款口罩。雖然口罩可以吃，但外層容易附著病毒，因此業者建議不要吃。

這款口罩一組有5個，售價1800日圓（約新台幣450元），推出後引起迴響，6月份的數量很快就賣完了，目前開放線上訂購7月的商品。業者提醒「菠蘿麵包口罩」是真的麵包製成的，因此會以冷凍運送，建議使用期限為解凍後1天。

口罩

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