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老而彌堅？風流阿伯第37次結婚 28個老婆祝福下再娶年輕妻

香港01 / 李納德
Twitter近日瘋傳一段影片，內容為一名老翁第37次結婚，並在28位老婆的祝福下迎娶年輕妻子。 圖擷自twitter
Twitter近日瘋傳一段影片，內容為一名老翁第37次結婚，並在28位老婆的祝福下迎娶年輕妻子。 圖擷自twitter

踏入21世紀，仍然有一些國家或地區容許一夫多妻，近日Twitter瘋傳一段45秒的結婚影片，片中的白髮老翁已是第37次結婚，正迎娶年輕貌美的新娘，且在場人士全部都與伯伯「有親」，其28名妻子、135名子女及126名孫子、孫女都到場祝賀，有289人「三代同堂」親屬為一對新人慶祝。

影片令許多網友看得傻眼，大嘆片中伯伯真是風流，其後印度有警局局長分享影片後更引起熱議。不過外媒承認，他們無法找出影片事發國家和地點，故也引起網友質疑影片內容的真偽。

古時中國皇帝據稱有後宮佳麗三千，許多妃子入宮後甚至終身未獲寵幸；而印度歷史上的國王都是妻子成群，誇張的妻子人數雖已經少見，但一夫多妻制在一些國家仍然存在。Twitter日前瘋傳一段老翁娶妻影片，印度那加蘭邦的警察局局長Rupin Sharma也在Twitter轉貼，形容這個男子是他見過「最勇敢的人」，引起網友熱議。

Sharma稱影片中的老翁是第37次結婚，婚宴現場更有他28名妻子、135名子女及126個孫子、孫女，合計共有289人為新人慶祝，「三代同堂」的人數相當驚人。影片中蒼老的「新郎哥」揭起新娘的頭紗親吻，新娘穿着白色婚紗，臉上妝容很白，樣貌相當年輕，現場人潮洶湧，相信是老翁的其他妻子及子女，全場人士不停拍手歡呼，看來非常興奮，場上還傳出槍聲，相信有人鳴槍祝賀。賓客聽到槍聲後一起拍手大合唱，新娘全程低頭整理自己的頭紗，看上去很害羞。

影片被多個外媒報導，但均稱無法查出影片具體來源，包括事發國家、地點及時間等，而影片在Twitter瘋傳後引起很大爭議，不少網友對內容感到震驚，笑稱如果伯伯真的第37次娶妻，那他一定是擁有油田的富豪才養得起如此多人，又疑惑這種婚姻是否適合出現於21世紀；更多人是質疑影片的真實性，因為影片並未透露事發國家。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 一夫多妻 婚姻 結婚

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