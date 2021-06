女友新郎不是我！印度癡情男扮新娘闖婚禮 動作可疑被揭穿

眼見心愛的另一半要嫁給他人,傷心欲絕下可能做出常人不能理解的事!印度1名男子打扮成「新娘」潛入1名女子家中,但被真正新娘的家人識破,並痛毆他一輪,最後這名「假新娘」由在門外的朋友載他騎單車逃去。有當地報導提到,男子是新娘的男友,然而女友結婚了新郎卻不是他,男子只能偽裝成「新娘」,只為再見女友一面。

事件發生於印度北方邦小鎮巴多希(Bhadohi),該名男子以一身紅色新娘裝扮潛入女友家中,除了穿上女裝衣服外,他更特別戴上假髮及披上面紗,手持1個小女裝手提包,外表看上去像1名女生。

男子到達後向在場人士表示想要與新娘見面,但由於他的動作太過可疑,很多人都懷疑他並非女人,眾人開始包圍他並質問他的真正身份。從網路上流傳的影片可見,男子在眾人包圍中坐下,更被強行扯下面紗,假髮也同時脫落,他的「偽裝」就這樣穿幫。

影片中並未交代男子的下場,但報導提及在場人士報警之前,男子已經由2名在門外等候的朋友接應,一起騎單車逃去。有報導指出,男子是新娘的男友,女友結婚了,新郎卻另有其人,故男子選擇偽裝潛入女友家中,希望見女友一面,不過亦有報導提到並不知道男子的真正動機。

Man Wears Saree To Enter #Girlfriend's House, Watch What Happened When Relatives Catch Him #Bride #UttarPradesh pic.twitter.com/2gm0GIme5h