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女友新郎不是我！印度癡情男扮新娘闖婚禮 動作可疑被揭穿

香港01 / 卓柏安
印度一名男子偽裝成新娘，試圖藉此闖入一名女子家中。 圖擷自twitter
印度一名男子偽裝成新娘，試圖藉此闖入一名女子家中。 圖擷自twitter

眼見心愛的另一半要嫁給他人，傷心欲絕下可能做出常人不能理解的事！印度1名男子打扮成「新娘」潛入1名女子家中，但被真正新娘的家人識破，並痛毆他一輪，最後這名「假新娘」由在門外的朋友載他騎單車逃去。有當地報導提到，男子是新娘的男友，然而女友結婚了新郎卻不是他，男子只能偽裝成「新娘」，只為再見女友一面。

事件發生於印度北方邦小鎮巴多希（Bhadohi），該名男子以一身紅色新娘裝扮潛入女友家中，除了穿上女裝衣服外，他更特別戴上假髮及披上面紗，手持1個小女裝手提包，外表看上去像1名女生。

男子到達後向在場人士表示想要與新娘見面，但由於他的動作太過可疑，很多人都懷疑他並非女人，眾人開始包圍他並質問他的真正身份。從網路上流傳的影片可見，男子在眾人包圍中坐下，更被強行扯下面紗，假髮也同時脫落，他的「偽裝」就這樣穿幫。

影片中並未交代男子的下場，但報導提及在場人士報警之前，男子已經由2名在門外等候的朋友接應，一起騎單車逃去。有報導指出，男子是新娘的男友，女友結婚了，新郎卻另有其人，故男子選擇偽裝潛入女友家中，希望見女友一面，不過亦有報導提到並不知道男子的真正動機。

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文章授權轉載自《香港01》

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